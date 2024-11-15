Кредитные каникулы выдали реальное число уходящих на войну россиян

С июля по сентябрь на войну было отправлено как минимум 54,2 тысяч контрактников и мобилизованных, сообщила «Медиазона» со ссылкой на данные Банка России о кредитных каникулах новым военнослужащим. Это почти вдвое больше, чем за те же три месяца год назад, заметили журналисты.

Центробанк регулярно обновляет статистику отсрочек по выплате займов, которые коммерческие банки обязаны оформлять уходящим на войну. В статистике речь идет о кредитных каникулах, оформляемых в основном новым контрактникам и мобилизованным. Отсрочку нельзя получить на кредит, выданный после отправки на фронт, пишет издание.

Программа отсрочек начала действовать в октябре 2022 года, на волне начала массовой мобилизации. С тех пор банки согласовали клиентам больше 411 тысяч новых кредитных каникул, привела «Медиазона» цифры ЦБ.

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Вербовка добровольцев для участия в войне продолжается рекордными темпами, сделали вывод журналисты. Такие темпы позволяют России уже полгода не считаться с потерями и продавливать украинский фронт, в том числе вытесняя группировку ВСУ из Курской области, пишет «Медиазона».

В октябре The New York Times писала, что общие потери российской армии на войне с Украиной могли превысить 600 тысяч человек. Однако ежемесячно Минобороны пополняет армию на 25-30 тысяч человек, сообщили журналисты газеты со ссылкой на американскую разведку.

Российские власти используют новые методы вербовки на войну Они подбрасывают наркотики и обманывают безработных. На что готово Минобороны, чтобы заменить тысячи погибших на фронте? Общество 12 минут чтения

Помимо открытой вербовки контрактников и повышения единовременных выплат Минобороны использует скрытые способы пополнения армии: обман, манипуляции, привлечение заключенных, давление на срочников и призыв на войну через добровольческие формирования. Об этом «Холоду» рассказывали правозащитники проектов «Идите лесом» и «Гражданин. Армия. Право».