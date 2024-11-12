Минобороны начало использовать новые способы вербовки россиян на войну

Министерство обороны России, помимо открытой вербовки россиян к подписанию контрактов и регулярного повышения первоначальных выплат, использует скрытые способы: обман, манипуляции, вербовку заключенных, давление на срочников и завлечение на войну через добровольческие подразделения.

Правозащитные проекты «Идите лесом» и «Гражданин. Армия. Право» рассказали «Холоду» о том, как россиян вынуждают подписывать контракты. Один из них — подставные вакансии, в описании которых не указано, что речь идет о военной службе. Людей обманом приглашают в воинские части, предлагая работу, которая якобы не связана с военными действиями: например, вакансию инженера по сборке дронов.

«А потом вместо рабочего договора подсовывают контракт с Минобороны. И если человек это подписывает, то все, он уезжает на фронт», — говорит Иван Чувиляев, представитель проекта «Идите лесом».

Российские власти используют новые методы вербовки на войну Они подбрасывают наркотики и обманывают безработных. На что готово Минобороны, чтобы заменить тысячи погибших на фронте? Общество 12 минут чтения

Второй способ, которым пользуется Минобороны — вербовка заключенных, людей, которые находятся под следствием и тех, чьи дела рассматриваются в суде. На словах заключенным или обвиняемым по уголовным делам обещают снятие судимости, однако фактически судимость может быть снята только после получения госнаграды, «окончания СВО» или увольнения (а уволиться с контрактной службы практически невозможно).

Третий способ вербовки — завлечение жителей приграничных с Украиной регионов в добровольческие подразделения БАРС. Формально и на словах отряды «БАРС–Курск», «БАРС–Белгород» и «БАРС–Брянск» созданы для помощи при эвакуации, охраны местных объектов и борьбы с диверсионно-разведывательными группами. Фактически желающие подписывают не какой-то отдельный трудовой договор, а стандартный контракт с Минобороны, согласно условиям которого всех подписавших его людей могут отправить в штурм или на защиту того участка фронта, где это наиболее актуально.

Еще один способ увеличения числа контрактников — обман, давление и запугивание солдат срочной службы. Как рассказывают правозащитники, срочникам угрожают отправкой в самые горячие точки или что их в любом случае мобилизуют и обещают, что если те подпишут контракты, то они сохранят себе жизнь.

Темпы добровольно вступающих на контрактную службу россиян снизились с конца 2023 года, считают правозащитники. Поэтому Минобороны прибегает к манипуляциям, запугиванию и давлению — ведь пополнять ряды военнослужащих необходимо регулярно, чтобы не снижать темп наступления.

Подробнее о способах скрытой вербовки и о том, как себя защитить — читайте в материале «Холода».