В октябре Путин объявил, что мобилизованные каждый месяц будут получать пособие в размере минимум 195 тысяч рублей. 2 ноября он подписал новый указ — теперь мобилизованным обещают столько же вдобавок как разовые «подъемные». Региональные власти тоже начали обещать денежные выплаты, кредитные каникулы и другие льготы тем, кто поедет на войну. Но далеко не всегда мобилизованные это получают. «Холод» собрал такие случаи.

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Выплаты, которые не дошли до адресатов

По словам мобилизованных из Чувашии, военный комиссар говорил им, что, как только они приедут в учебный центр, через пару дней всем поступит единоразовая выплата 300 тысяч рублей. Предположительно, в военкомате имели в виду законопроект о выплатах, который внесли 24 сентября, но спустя 10 дней его отозвали.

Не получив денег, мобилизованные устроили бунт. Около двух тысяч солдат написали рапорты на имя командира полка и отказались ехать в Украину. Также они требовали региональные выплаты, ссылаясь на главу региона Олега Николаева. Николаев заявлял, что на сопровождение всех мероприятий поддержки военнослужащих и их семей из бюджета Чувашской республики выделено 400 миллионов рублей. Позже министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков опроверг эту информацию.

В чувашском Министерстве финансов утверждают, что таких денег у региона нет: есть лишь 130 миллионов рублей, чего не хватает даже на единовременную помощь мобилизованным по 50 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал «Чувашия без цензуры».

Как оказалось, региональные выплаты мобилизованным из Чувашии не предусмотрены вообще. Финансовая поддержка в размере 26,4 миллиона рублей рассчитана только для добровольцев из батальона «Атăл» (в регионах такие подразделения формируют из контрактников, чтобы отправить их на войну с Украиной). Они, как утверждают власти региона, свои деньги получили: некоторые — даже все 300 тысяч рублей за полгода службы. Однако жена одного из добровольцев батальона рассказала, что «за все время службы ее мужу поступил только оклад в 30 тысяч рублей и 45 тысяч рублей за октябрь». «Боевые» за сентябрь и октябрь, по ее словам, до сих пор не выплачены, и такая ситуация у всей роты. Жены бойцов батальона написали жалобы в прокуратуру.

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Добровольцам батальона «Ангара» Иркутской области должны были выплатить единовременно 200 тысяч рублей. Но никто из заключивших контракты в начале ноября, не получил никаких выплат вообще: объяснили это тем, что за месяц добровольцев так и не «не внесли в состав Министерства обороны». Бойцы «Ангары» попросили «выплаты, которые обещал губернатор или хотя бы моральной поддержки».

В Чите ситуация похожая. Житель Хабаровского края приехал туда на обследование и был мобилизован. Впоследствии ему отказали в региональной выплате в 150 тысяч рублей. Аргументировали это тем, что у мобилизованного нет читинской прописки. Выплата должна производиться по спискам военного комиссариата, в котором зачисляют в личный состав. Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин потребовал защитить мобилизованного — руководство региона 23 ноября пообещало начислить выплату в ближайшие дни. Сделали это или нет, неизвестно.

Мобилизованные из Свердловской области, отправленные в Тюмень, тоже не дождались выплат. По словам одного из мобилизованных, который служит с 22 октября, пока ему пришло только 17,5 тысяч рублей 23 ноября. Мобилизованные написали рапорты в военную прокуратуру.

Льготы и другую помощь оказалось получить так же трудно

7 октября в силу вступил федеральный закон, который дает право на кредитные каникулы мобилизованным, контрактникам и членам их семей. Это значит, что заемщики могут временно не платить по кредитам, займам и ипотекам, оформленным до мобилизации или подписания контракта. Если военнослужащий погиб или получил инвалидность первой степени, то долг спишут полностью.

На практике все оказалось сложнее: банки массово отказывают в кредитных каникулах. На форуме Banki.ru пользователи оставили больше десятка жалоб из-за игнорирования или отказов кредитных организаций в законных каникулах.

С этим, по данным «Коммерсанта», столкнулись клиенты Сбербанка, ВТБ, «Тинькофф банка», Альфа-банка. Сотрудники банков игнорируют вопросы в чатах, бросают трубки, принимают документы для заявки, а потом присылают отказ. А одному из мобилизованных, например, каникулы одобрили, но в системы банка, похоже, внесли не сразу — образовалась задолженность, а кредитный рейтинг понизился. Хотя информацию о задолженности в итоге убрали, к 20 ноября кредитный рейтинг мобилизованного так и не исправили.

Есть и другие проблемы. В Бурятии еще в начале октября пообещали обеспечить семьи мобилизованных дровами. По словам властей, такая поддержка помогла бы семьям, в которых мужчина ушел на фронт и теперь не к кому обратиться за помощью в заготовке дров.

Чтобы получить дрова, нужно было обратиться в администрацию района и дождаться выезда специальной комиссии. По правилам одной семье должно достаться 10 кубометров дров, а семьям из сел Крайнего Ceвepa — дo 20 кубометров.

Видимо, это были слишком амбициозные планы: позже губернатор Бурятии признал, что такие правила «не самые хорошие», поэтому многие не могут получить обещанную поддержку. «Поменяем правила», — пообещал он в своем телеграме. Но в итоге помочь с выдачей дров просил глава российских буддистов хамбо-лама Дамба Аюшеев. Он обратился лично к Путину.