СМИ: потери российской армии в Украине превысили 600 тысяч человек

С начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российская армия потеряла в общей сложности более 600 тысяч человек. Об этом пишет американская газета The New York Times, ссылаясь источники среди американских чиновников.

По их словам, общие потери армии России составили 615 тысяч человек, из которых 115 тысяч убитыми, а остальные — ранеными. В свою очередь, Украина, по данным источников издания, потеряла в общей сложности более 300 тысяч военных, из которых 57,5 тысячи были убиты.

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Как утверждает NYT, сентябрь стал «самым смертоносным» месяцем для российской армии с начала войны, не уточняя при этом конкретных цифр российских потерь в этом месяце.

Издание отмечает, что большие потери среди личного состава заставляют российское командование отправлять на фронт подкрепления, состоящие из недостаточно подготовленных солдат.

По словам собеседников издания, ежемесячно Россия набирает около 25-30 тысяч новых контрактников для войны в Украине. При этом они утверждают, что Владимир Путин прилагает все усилия, чтобы избежать объявления новой мобилизации.

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Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что с начала войны в Украине российская армия потеряла 600 тысяч человек, из которых 200 тысяч убитыми.

В свою очередь, журналистам Русской службы Би-би-си и «Медиазоны», которые ведут собственный подсчет российских потерь на войне, удалось установить имена 71 тысячи погибших там российских военных.