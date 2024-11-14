В Берлине предложили сделать женские вагоны в метро

Берлинская партия зеленых предложила сделать в метро специальные вагоны, в которых будут ездить исключительно женщины, чтобы снизить уровень сексуализированного насилия в общественном транспорте. Об этом сообщает The Berliner.

Антье Капек, представитель партии по вопросам политики в сфере транспорта, предложила размещать такие вагоны за кабиной машиниста или непосредственно в хвосте состава, как это сделано в японском Токио. При этом предлагается зарезервировать эти вагоны для женщин вне часа пик.

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Среди других мер по усилению безопасности людей в метро партия зеленых призывает к созданию четко обозначенных зон на платформах, оборудованных будками экстренного вызова и усиленным видеонаблюдением.

Кроме того, в партии считают, что уровень безопасности будет выше, если в метро будет более яркое освещение, а также аварийные переговорные устройства. Отмечается, что более быстрая реакция полиции на сообщения о преступлениях поможет уменьшить число случаев сексуализированного насилия в метро.

The Berliner пишет, что в прошлом году было зафиксировано около 400 случаев сексуализированного насилия в общественном транспорте и более семи тысяч инцидентов в целом по городу.

В Транспортном управлении Берлина (BVG) подчеркнули приверженность безопасности всех пассажиров и в то же время отметили, что общественный транспорт открыт для всех. BVG напомнила пассажирам, что на всех станциях имеются кнопки экстренного вызова и пункты связи с центрами безопасности.

Издание Bild запустило голосование по этой инициативе, на момент публикации новости в нем поучаствовали 37,5 тысяч человек. Более половины из них посчитали идею партии зеленых ненужной.