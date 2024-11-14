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Мир

The Times сообщила о готовности Украины создать ядерное оружие в случае прекращения военной помощи США

10:03 14.11.2024

В случае прекращения военной помощи США после вступления в должность избранного американского президента Дональда Трампа Украина может в течение нескольких месяцев создать собственное ядерное оружие. Об этом пишет британская газета The Times, ссылаясь на доклад, подготовленный для украинского министерства обороны заведующим отделом Национального института стратегических исследований (НИСИ) Алексеем Ижаком. 

В документе говорится, что Украина могла бы быстро разработать собственную ядерную бомбу, используя технологию, схожую с той, которую использовали США для создания бомбы «Толстяк». Бомбу этой модели американский бомбардировщик сбросил на японский город Нагасаки 9 августа 1945 года. Автор доклада отмечает, что создание такого оружия «не представляет большой сложности спустя 80 лет».

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Ижак пишет, что на данный момент у Украины нет возможности создать и использовать крупные мощности по обогащению урана. В то же время, в докладе говорится, что для создания собственного ядерного арсенала Киев мог бы использовать плутоний, полученный из отработанных топливных стержней на АЭС. «Оценочный вес плутония, доступного Украине, составляет около семи тонн. Этого достаточно для создания сотен боеголовок тактической мощностью в несколько килотонн», — утверждается в документе. 

При этом, по словам автора доклада, созданная Украиной ядерная бомба в одну десятую мощности «Толстяка» будет способна уничтожить «российскую авиабазу или военный, промышленный или логистический объект». 

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Публикацию The Times уже прокомментировал официальный представитель украинского МИДа Георгий Тихий. Он завил, что его страна не намерена создавать ядерное оружие. 

В октябре украинский президент Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, заявил, что создание собственного ядерного оружия является единственной альтернативой вступлению Украины в НАТО. При этом он подчеркнул, что «мы выбираем НАТО». 

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