EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Обнаружен самый большой в мире коралл

18:45 14.11.2024

Видеограф обнаружил самый большой в мире коралл в юго-западной части Тихого океана. Мегакоралл состоит из множества связанных между собой маленьких живых существ и вместе создают один большой организм. Уточняется, что ему может быть более 300 лет, а размером он больше, чем синий кит — 34 метра в ширину, 35 метра в длину и более пяти метров в высоту. Об этом сообщает Би-би-си.

Мегакоралл был найден видеографом Ману Сан Феликсом, который снимал сюжет для National Geographic о воздействии климата на отдаленные части Тихого океана. Когда он нырнул с корабля на глубину в месте, где, судя по картам, случилось кораблекрушение, вместо затонувшего корабля он обнаружил коралл. 

«Мы остались с голой попой»
«Мы остались с голой попой»
Жители захваченной ВСУ Суджи впервые в жизни вышли на митинг. Они требуют выдать им жилье и простить долги
Политика8 минут чтения

«Это был очень эмоциональный момент. <…> Я подумал: “Вау, это было здесь, когда Наполеон был жив”», — рассказал Сан Феликс. Изучивший коралл ученый пришел к выводу, что с ним «все достаточно хорошо». Такое состояние коралла связали с тем, что он находится глубже, чем другие кораллы и рифы, и защищен от воздействия высоких температур. 

Кораллы состоят из сотен тысяч живых организмов, которых называют коралловыми полипами. У каждого из них есть собственные органы, тело и рот, но растут они вместе. Некоторые кораллы отращивают жесткий внешний скелет и, соединяясь с другими, образуют риф.

Моя мать сдала меня в детдом, и я ей благодарна
Моя мать сдала меня в детдом, и я ей благодарна
В 17 лет я узнала, что меня удочерили, но это не повод меня жалеть. Я рада, что биологические родители от меня отказались
Общество10 минут чтения

Коралл, обнаруженный Сан Феликсом, называется Pavona Clavus и является домом преимущественно для креветок, крабов и рыб. Кораллы — одни из жертв глобального потепления. Недавно Красная книга Международного союза по охране природы опубликовала отчет, согласно которому из-за нагрева вод 44% кораллов находятся под угрозой исчезновения. В 2008 году под угрозой оказались лишь треть всех кораллов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Мы остались с голой попой»
Политика
«Мы остались с голой попой»
Жители захваченной ВСУ Суджи впервые в жизни вышли на митинг. Они требуют выдать им жилье и простить долги
8 минут чтения
Моя мать сдала меня в детдом, и я ей благодарна
Общество
Моя мать сдала меня в детдом, и я ей благодарна
В 17 лет я узнала, что меня удочерили, но это не повод меня жалеть. Я рада, что биологические родители от меня отказались
10 минут чтения
«Если ребенка окружают люди в шапочках из фольги, он будет считать подчинение нормой»
Общество
«Если ребенка окружают люди в шапочках из фольги, он будет считать подчинение нормой»
Педагог Дима Зицер — о пранке над учителями российских школ
3 минуты чтения
«Зоны жизни до 100 лет» оказались мифом
Мир
«Зоны жизни до 100 лет» оказались мифом
Еда и традиционные привычки местных жителей не делают их долгожителями, отдаляя смерть. Это смог доказать лауреат Шнобелевской премии
10 минут чтения
Российские власти используют новые методы вербовки на войну
Общество
Российские власти используют новые методы вербовки на войну
Они подбрасывают наркотики и обманывают безработных. На что готово Минобороны, чтобы заменить тысячи погибших на фронте?
12 минут чтения
Коровник-гейт
Интернет и мемы
Коровник-гейт
Блогера полюбили за «добрый контент» с животными, а теперь подозревают в том, что он построил баню на донаты
5 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.