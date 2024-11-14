Обнаружен самый большой в мире коралл

Видеограф обнаружил самый большой в мире коралл в юго-западной части Тихого океана. Мегакоралл состоит из множества связанных между собой маленьких живых существ и вместе создают один большой организм. Уточняется, что ему может быть более 300 лет, а размером он больше, чем синий кит — 34 метра в ширину, 35 метра в длину и более пяти метров в высоту. Об этом сообщает Би-би-си.

Мегакоралл был найден видеографом Ману Сан Феликсом, который снимал сюжет для National Geographic о воздействии климата на отдаленные части Тихого океана. Когда он нырнул с корабля на глубину в месте, где, судя по картам, случилось кораблекрушение, вместо затонувшего корабля он обнаружил коралл.

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«Это был очень эмоциональный момент. <…> Я подумал: “Вау, это было здесь, когда Наполеон был жив”», — рассказал Сан Феликс. Изучивший коралл ученый пришел к выводу, что с ним «все достаточно хорошо». Такое состояние коралла связали с тем, что он находится глубже, чем другие кораллы и рифы, и защищен от воздействия высоких температур.

Кораллы состоят из сотен тысяч живых организмов, которых называют коралловыми полипами. У каждого из них есть собственные органы, тело и рот, но растут они вместе. Некоторые кораллы отращивают жесткий внешний скелет и, соединяясь с другими, образуют риф.

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Коралл, обнаруженный Сан Феликсом, называется Pavona Clavus и является домом преимущественно для креветок, крабов и рыб. Кораллы — одни из жертв глобального потепления. Недавно Красная книга Международного союза по охране природы опубликовала отчет, согласно которому из-за нагрева вод 44% кораллов находятся под угрозой исчезновения. В 2008 году под угрозой оказались лишь треть всех кораллов.