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Мир

Один из самых знаменитых убийц XX века признался в других убийствах

18:18 14.11.2024

Создатель секты «Семья», известной по убийству Шерон Тейт, жены режиссера Романа Полански, и один из самых знаменитых убийц XX века Чарльз Мэнсон признался в причастности к новым убийствам, произошедшим в Мексике. Об этом он рассказал в телефонном разговоре с другом, опубликованном стриминговым сервисом Peacock, который вошел в тизер документального сериала «Making Manson». Об этом сообщает The Guardian. 

Сериал, тизер которого Peacock опубликовал еще 30 октября, будет посвящен становлению Мэнсона и его жизни до того, как он создал «Семью». В разговоре он говорит, что в 1960-х жил в Мексике и совершил там несколько убийств. 

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«Существует целая часть моей жизни, о которой никто не знает. Я жил в Мексике какое-то время. Ездил в Акапулько, угнал там несколько машин. Я просто участвовал в событиях, которые были выше моих сил, приятель. Участвовал в паре убийств. Я оставил свой Магнум [калибра] 357 в Мехико и несколько мертвых тел на пляже», — говорил Мэнсон в телефонном разговоре уже из тюрьмы. 

The Los Angeles Times первым обратило внимание на слова Мэнсона в тизере. Издание уточняет, что это первые убийства, в которых Мэнсон признался, поскольку уже во время управления собственной сектой он предпочитал никого не убивать самостоятельно — убийствами занимались члены его «семьи». При этом на суде в 1971 году Мэнсон утверждал, что никогда не отдавал приказы своим последователям убивать других людей. 

Трехсерийный документальный фильм «Making Manson» снял режиссер Билли Минц. Он рассказал, что в основу сериала легли телефонные разговоры, которые Мэнсон вел с другом на протяжении 20 лет, когда отбывал тюремное заключение. Для создания фильма команда режиссера проводила интервью с бывшими участниками секты, друзьями Мэнсона и журналистами. Бывшим сектантам давали послушать легшие в основу сериала телефонные разговоры и спрашивали, что они о них думают.

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«Семья» Чарльза Мэнсона орудовала в Калифорнии в 1969 году и совершала убийства. Например, именно они напали на дом, в котором находились режиссер Роман Полански и его беременная жена Шерон Тейт — она погибла. Чарльз Мэнсон был осужден в 1971 году и приговорен к смертной казни. Впоследствии приговор заменили на девять пожизненных сроков. Мэнсон дожил до 2017 года и умер в возрасте 83 лет.

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