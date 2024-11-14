Детеныш красной панды погиб из-за фейерверков

Трехмесячный детеныш красной панды по имени Рокси погиб 5 ноября в Эдинбургском зоопарке в Шотландии. После того как ее тело изучили ветеринары из Королевского зоологического сообщества (RZSS), они пришли к выводу, что Рокси захлебнулась собственной рвотой из-за стресса, вызванного фейерверками, запущенными в Ночь Гая Фокса, которая также известна как Ночь костров или Ночь фейерверков. Об этом сообщает The Guardian.

Владелец зоопарка в Эдинбурге призвал ввести более строгие запреты на фейерверки. Также к запретам призвал заместитель исполнительного директора RZSS Бен Саппл, с эти запросом он обратился к правительству Шотландии и Великобритании. К нему присоединились благотворительные организации, которые призвали запретить продажу фейерверков людям, так как они могут «вызывать страх и стресс у домашних животных, животных на фермах и в зоопарках».

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Согласно законам Соединенного королевства, использование фейерверков запрещено с 23:00 до 07:00. Исключениями являются Новый год, Ночь костров, Дивали и лунный Новый год, которой может проходить в разные часы. В Шотландии использовать фейерверки частным лицам можно с 18:00 до 23:00.

Министр общественной безопасности Шотландии Сиобхиан Брауни назвала влияние фейерверков на животных «грустными новостями», но заявила, что правительство Шотландии не может на это повлиять.

В свою очередь, представитель Департамента бизнеса и торговли Великобритании сказал, что власти работают над новой кампанией, которая поможет жителям использовать фейерверки «безопасно и правильно». По их мнению, это поможет защитить и животных.