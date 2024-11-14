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Общество

Лавров обиделся из-за спровоцировавших проблемы с полетами санкций

12:12 14.11.2024

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир» рассказал, что самолет специального летного отряда «Россия», на котором летает глава ведомства, в течение нескольких лет испытывает проблемы с заправкой из-за санкций. Об этом сообщает РБК.

«В прошлом году, когда мне было поручено представлять президента на саммите в Йоханнесбурге (город в Южно-Африканской Республики — Прим. «Холода»), там целая история была с заправкой самолета для полета обратно. Потому что, оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат стране», — сказал Лавров.

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Министр добавил, что столкнулся с подобной проблемой и в Бразилии. По его мнению, правительства других стран в какой-то момент сами начнут бояться санкций, в том числе вторичных. «У нормальных людей, конечно, обида за свой суверенитет крепнет», — отметил Лавров.

После начала войны в Украине многие страны ввели санкции против России, в том числе против авиаотрасли. Из-за этого авиакомпании начали нести рекордные убытки и лишились возможности получать запчасти для самолетов из-за рубежа. В Минтрансе тогда попытались решить проблему, разрешив переставлять детали с одного самолета на другой. Эксперты назвали такую практику «каннибализмом».

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В июне этого года сообщалось о том, что Росавиация засекретила данные о численности авиапарков российских компаний. После этого «Аэрофлот» объявил о начале использования «мокрого лизинга», а в октябре этого года Россия обратилась к Казахстану с просьбой о помощи в области внутренних авиаперевозок из-за нехватки самолетов.

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