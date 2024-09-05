Российские самолеты начали продавать в «мокрый лизинг» вместе с экипажем

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила, что готова передать дальневосточному авиаперевозчику «Аврора» самолеты SSJ 100 в так называемый мокрый лизинг. Это система продажи пассажирских авиалайнеров, которая начала действовать в России с сентября, сообщило РБК.

Предложение озвучил на Восточном экономическом форуме гендиректор госкомпании Сергей Александровский. Он готов передать «Авроре» «ради доступности перевозок внутри Дальневосточного федерального округа» лайнеры «Сухой Суперджет» из парка авиакомпании «Россия», дочерней структуры «Аэрофлота». Сам «Аэрофлот» уже ведет переговоры с другими российскими компаниями о покупке самолетов в мокрый лизинг и для себя, уточнил Александровский.

«Мокрый лизинг» предполагает передачу воздушного судна вместе с экипажем — с возможностью дальнейшего выкупа. Разрешившие совершать подобные сделки поправки в Воздушный кодекс были приняты в августе, уточнило издание.

Лизинг принято называть мокрым (wet leasing) в случае, если лизингодатель обязуется проводить техническое обслуживание поставляемой техники, страховать, готовить персонал, заниматься маркетингом — по договоренности с лизингополучателем. Чистый лизинг (net leasing) более распространен и означает, что берущий в аренду технику заботиться о ней сам.

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В конце августа «Россия» заявила об открытии рейсов из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский на SSJ 100 и анонсировала сотрудничество с «Авророй». Билеты на рейсы дочки «Аэрофлота» можно купить на сайте «Авроры» — как и билеты на рейсы других компаний между городами региона.

У «Аэрофлота» и второй его дочерней компании, «Победа», нет своих SSJ 100. 78 таких лайнеров составляют больше половины авиапарка «России». «Аврора» до 2020 года тоже входила в группу «Аэрофлот». Но госкомпания продала контрольный пакет из 51% акций «Авроры» Корпорации развития Сахалинской области за один рубль. Остальные 49% акций принадлежат правительству Сахалинской области. Парк «Авроры» состоит из восьми Airbus A319 и восьми Bombardier разных модификаций.

Производитель SSJ 100, корпорация «Иркут» подсчитала, что ныне действующий парк из примерно 150 самолетов «Сухой Суперджет» к 2030 году может сократиться до 28 бортов. Чтобы этого не случилось, надо освоить ремонт стоящих на этих лайнерах иностранных двигателей. Источники на рынке в прошлом году говорили, что уже в 2024-м ремонт понадобится двигателям SSJ 100 авиакомпаний «Азимут», Red Wings и «ИрАэро».

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