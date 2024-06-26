Росавиация засекретила данные о количестве самолетов у российских авиакомпаний

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) перестало публиковать данные о количестве самолетов, находящихся в распоряжении российских авиакомпаний. На это обратил внимание авиационный портал Ato.ru.

Как сообщается на сайте портала, раньше в реестре авиакомпаний указывались тип и количество самолетов каждого перевозчика. Теперь в открытом доступе — только информация о типах воздушных судов.

Последний раз Росавиация обновляла данные по количеству находящихся в эксплуатации самолетов в октябре 2023 года, отмечает Ato.ru. Тогда в России были зарегистрированы 116 компаний-авиаперевозчиков. В их авиапарках находилось 2228 самолетов и вертолетов.

Как пишет Ato.ru, данные о количестве самолетов продолжает публиковать Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС), однако ее реестр формируется исключительно исходя из информации, предоставляемой авиапредприятиями. Согласно данным ЕМИСС, к концу первого квартала 2024 года в распоряжении российских перевозчиков находилось 1772 самолета и вертолета.

Ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что авиационная отрасль в России не справляется с обслуживанием самолетов. В большей степени к этому привели санкции, наложенные Евросоюзом после начала войны в Украине. В частности, запрет на поставку в Россию новых самолетов и запчастей.

Несмотря на то, что российское правительство анонсировало программу по развитию авиационной отрасли до 2030 года, эксперты, связанные с авиацией, заявили, что постепенно из строя будет выходить все больше самолетов.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.