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Мир

СМИ: команда Трампа готовит беспрецедентную чистку в Пентагоне

08:08 14.11.2024

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа составляет список высокопоставленных офицеров американского министерства обороны, подлежащих увольнению. Об этом со ссылкой два анонимных источника сообщает Reuters. Агентство называет возможную перестановку в Пентагоне беспрецедентной. 

По словам собеседников Reuters, в предварительном списке на увольнение есть члены Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ), а также те, кто связан с его бывшим главой Марком Милли, который критиковал Трампа, а также назвал его «фашистом до мозга костей». Ранее Милли заявлял, что опасается попасть под трибунал в случае победы Трампа на выборах. 

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В книге журналиста Боба Вудворда «Война» говорится, что после проигрыша Трампа на выборах и штурма Капитолия его сторонниками в январе 2021 года именно Милли настоял на встрече с генеральным прокурором Мерриком Гарландом, чтобы убедить его начать расследование против «насильственного экстремизма и крайне правых». 

В свою очередь, Трамп обвинял Милли в связях с Китаем, критиковал его роль в выводе войск из Афганистана и говорил, что он «заслуживает смерти». «Каждый человек, которого повысил и назначил Милли, уйдет», — сказал один из источников Reuters.

В состав Объединенного комитета начальников штабов входят высшие офицеры вооруженных сил США, в том числе главы армии, флота, морской пехоты, военно-воздушных сил, Национальной гвардии и космических сил.

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Другой источник Reuters, знакомый с деятельностью переходной команды Трампа, рассказал, что в отставку могут отправить действующего председателя ОКНШ генерала Чарльза Брауна.

При этом источники Reuters разошлись во мнениях относительно того, насколько реально воплотить этот план по увольнениям в жизнь. Один из собеседников издания считает, что уволить и заменить большую часть высокопоставленных военных чиновников США будет сложно с бюрократической точки зрения. Другой предположил, что Трамп и его команда уверены, что Объединенный комитет начальников штабов необходимо сократить.

Накануне стало известно, что Трамп предложил пост министра обороны США ведущему телеканала Fox News Питу Хегсету, который уже заявил о готовности навести порядок в Пентагоне.

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