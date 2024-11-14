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Политика

Мария Колесникова может попросить Лукашенко о помиловании

17:38 14.11.2024

Белорусская оппозиционная активистка Мария Колесникова, которая четыре года находится в колонии за участие в протестах, рассматривает возможность попросить Александра Лукашенко о помиловании. Об этом агентству Associated Press заявил отец 42-летней политической активистки Александр Колесников.

«Она думает об этом», — сообщил отец, рассказав, что обсуждал с дочерью возможность официально обратиться к Лукашенко с прошением.

Колесников на днях встретился с дочерью в тюремной больнице под Гомелем — спустя год и восемь месяцев после последнего свидания, пишет информагентство. «Я наконец-то смог обнять ее», — сказал Колесников, добавив, что дочь «была в относительно нормальном состоянии».

Он заявил журналистам, что не может больше ничего рассказать о встрече, так как власти разрешили короткое свидание на условиях неразглашения подробностей.

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Впервые о встрече стало известно 12 ноября, когда бывший оппозиционный журналист Роман Протасевич опубликовал фото Колесниковой, обнимающей своего отца.

«Мы очень благодарны за разрешение на встречу и благодарны всем, кто причастен к этому», — сказала Associated Press сестра политзаключенной Татьяна Хомич. Сестра выразила надежду, что власти позволят семье поддерживать контакт с ее сестрой.

Колесникова впервые оказалась в тюремной больнице в ноябре 2022 года. Ей провели операцию из-за появившейся перфоративной (прободной) язвы. Видевшие Колесникову в те дни заключенные потом рассказывали Хомич, что ее сестра сильно похудела и, при своем высоком росте, весила всего около 45 килограммов. После операции политзаключенную вернули назад в колонию.

Начиная с июля Лукашенко освободил 146 политических заключенных. Освобожденные имели проблемы со здоровьем, писали прошения о помиловании и говорили, что раскаиваются, рассказало Associated Press. В январе в Беларуси должны состояться президентские выборы.

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На предыдущих президентских выборах, в 2020 году, Колесникова была координатором штаба кандидата Виктора Бабарико. Она участвовала в протестах, которые начались в стране после подведения итогов выборов и закончились массовыми репрессиями.

Колесникову задержали в сентябре 2020 года. Белорусские силовики пытались вывезти ее в Украину, но на границе политик разорвала свой паспорт. После суда, состоявшегося в 2021 году, политзаключенная была отправлена отбывать наказание в Гомельскую женскую колонию №4.

В конце октября на саммите БРИКС Лукашенко в интервью журналисту Би-би-си заявил, что рассмотрит просьбу Колесниковой о помиловании, если активистка «осознает свою вину» и подаст прошение. 

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