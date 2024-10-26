Лукашенко рассказал новую версию нападения Путина на Украину

Александр Лукашенко заявил, что не знал о планах Владимира Путина использовать территорию Беларуси для вторжения в Украину в феврале 2022 года. Лукашенко рассказал новую версию нападения России на соседнюю страну в интервью журналисту Би-би-си Стиву Розенбергу на форуме БРИКС в Казани.

Лукашенко сообщил интервьюеру, что не давал разрешения использовать беларусскую территорию для вторжения. Он напомнил, как в начале 2022 года в стране проходили учения с участием нескольких тысяч российских солдат. «Путин начал отводить эти войска» по дороге, «идущей вдоль границы с Украиной», а затем «в какой-то момент перенаправил часть этих войск в Киев», сказал Лукашенко. И добавил: «Уверен, их спровоцировали». «Путин сам решает, как ему выводить свои войска. Через Киев. Или он мог пойти через Минск», — сообщил собеседник британского журналиста.

Интервьюер поинтересовался: позвонил ли в тот момент Лукашенко Путину, чтобы узнать, что происходит. Собеседник ответил, что они друг другу не звонили. «Это его войска, и он имеет право выводить их, как ему заблагорассудится», — добавил Лукашенко.

Однако Путин не будет использовать размещенное в Беларуси ядерное оружие «без согласия беларусского президента», сказал Лукашенко. Условием для использования может стать «ботинок хоть одного иностранного солдата», который «ступит на территорию Беларуси», добавил собеседник Би-би-си.

Он заявил, что Путин и Минобороны России не просили предоставить армию Беларуси для войны в Украине. Если бы беларусские войска «ввязались», это был бы шаг к эскалации и повод ввести в Украину войска НАТО, объяснил собеседник Би-би-си.

Вопреки мнению Владимира Путина Большинство россиян все еще поддерживают президента России, но хотят завершения войны и восстановления отношений с Западом Общество 5 минут чтения

Лукашенко назвал «шагом к эскалации» и появление на «линии соприкосновения» войск любой другой страны, — отвечая на вопрос журналиста об отправке солдат из Северной Кореи в Украину.

Выступая перед журналистами на саммите БРИКС, Путин не стал опровергать информацию об участии солдат из КНДР в войне с Украиной. Он напомнил, что Россия и Северная Корея подписали договор о стратегическом партнерстве, а «что и как» две страны будут делать, «это уже наше дело».

В августе Лукашенко заявил, что Украина уже «денацифицирована», а сам он готовит население Беларуси к своему уходу с поста президента.