Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову, которая в конце ноября попала в реанимацию, перевели обратно в колонию

В канале экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико сообщили, что белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову, которая попала в реанимацию на прошлой неделе, перевели из больницы обратно в колонию, где она отбывает срок.

Как сообщил отец Колесниковой Александр, его дочь перевели из гомельской больницы в колонию в выходные, поставив диагноз «прободная язва». Сейчас она в медицинском стационаре, под присмотром врачей Колесникова будет еще 10 дней.

«Маша похудела, у нее пока что мало сил», — передает телеграм-канал слова отца Колесниковой.

28 ноября Колесникова попала в реанимацию, ее привезли в больницу и прооперировали, после чего отцу не говорили диагноз и не давали увидеть дочь. Ранее суд приговорил оппозиционерку к 11 годам тюрьмы по обвинению в создании экстремистского формирования, публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем.

Источник: Виктор Бабарико

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