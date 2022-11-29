Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, осужденная по делу о захвате власти, попала в реанимацию

Одну из лидеров протестов в Беларуси в 2020 году Марию Колесникову госпитализировали из колонии, где она отбывает срок по делу о заговоре с целью захвата власти. Об этом сообщил телеграм-канал политика Виктора Бабарико, который также находится в тюрьме.

Колесникову привезли в больницу с хирургической патологией и прооперировали 28 ноября.

«Сейчас она в стабильно тяжелом состоянии с улучшением. Завтра должны перевести в хирургическое отделение», — говорится в сообщении телеграм-канала Бабарико.

До госпитализации Колесникова находилась в штрафном изоляторе. Сколько дней она там пробыла — неизвестно. Ранее адвокат оппозиционерки Владимир Пыльченко в жалобах в прокуратуру отмечал, что у него есть опасения за состояние здоровья его подзащитной. Однако, по его словам, правоохранительные органы на эти жалобы никак не реагировали.

В 2020 году Мария Колесникова была координатором штаба политика Виктора Бабарико и участвовала в белорусских протестах, которые прошли в стране после очередных президентских выборов, в результате которых Александр Лукашенко сохранил президентский пост.

Колесникову задержали в сентябре 2020 года. Тогда белорусские силовики пытались вывезти ее в Украину, но на границе политик разорвала свой паспорт и выбралась из машины через окно.

В сентябре прошлого года суд Минского района приговорил Колесникову к 11 годам лишения свободы. Ее признали виновной в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем, призывах против национальной безопасности и создании экстремистского формирования. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии №4. Правозащитный центр «Вясна» считает Колесникову политическим заключенным.

Источник: Виктор Бабарико

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