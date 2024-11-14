Ирак разрешит вступать в брак с девочками девяти лет

В Ираке хотят снизить возраст согласия для девочек с 18 до девяти лет. Это позволит мужчинам вступать в брак с малолетними детьми, сообщает The Telegraph.

Как пишет издание, предлагаемые изменения в законодательстве также лишают женщин права на развод, опеку над детьми и наследование. Парламент Ирака, в котором доминирует коалиция консервативных шиитских партий, готовится проголосовать за поправку, которая отменит действующий в стране «Закон о личном статусе».

Этот закон, также известный как Закон 188, считался одним из самых прогрессивных на Ближнем Востоке с момента его введения в 1959 году. Он представляет собой свод правил, регулирующих жизнь иракских семей, независимо от их религиозной принадлежности.

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Правящая коалиция заявила, что принятие поправок соответствует строгому толкованию исламского права и направлено на защиту молодых девушек от «безнравственных отношений».

В то же время эксперты и активисты утверждают, что поправка фактически уничтожит важнейшие права женщин в стране. «Поправка не просто подорвет эти права, она их сотрет», — заявила Сара Санбар, исследователь Ирака в Human Rights Watch.

Издание пишет, что уже сейчас в Ираке около 28% женщин выходят замуж к 18 годам. Это становится возможным из-за лазейки в «Законе о личном статусе», которая позволяет религиозным лидерам в стране регистрировать брак с согласия отца.

Такие браки считаются незарегистрированными, но они широко распространены в экономически бедных, ультраконсервативных шиитских общинах Ирака. В случае такого брака девушки оказываются лишены многих прав: в частности, больницы могут отказать им в помощи при родах без официального свидетельства о замужестве.

Если парламент Ирака одобрит поправки, он узаконит такие церковные браки, а также лишит женщин доступа к образованию и трудоустройству и повысит риск сексуализированного и физического насилия в адрес девушек.

Как отмечает The Telegraph, это не первый случай, когда шиитские партии в Ираке пытаются внести поправки в «Закон о личном статусе» — попытки изменить его в 2014 и 2017 годах оказались неудачными по большей части из-за негативной реакции иракских женщин. Однако теперь коалиция имеет парламентское большинство.