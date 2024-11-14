EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ирак разрешит вступать в брак с девочками девяти лет

14:29 14.11.2024

В Ираке хотят снизить возраст согласия для девочек с 18 до девяти лет. Это позволит мужчинам вступать в брак с малолетними детьми, сообщает The Telegraph.

Как пишет издание, предлагаемые изменения в законодательстве также лишают женщин права на развод, опеку над детьми и наследование. Парламент Ирака, в котором доминирует коалиция консервативных шиитских партий, готовится проголосовать за поправку, которая отменит действующий в стране «Закон о личном статусе».

Этот закон, также известный как Закон 188, считался одним из самых прогрессивных на Ближнем Востоке с момента его введения в 1959 году. Он представляет собой свод правил, регулирующих жизнь иракских семей, независимо от их религиозной принадлежности.

Моя мать сдала меня в детдом, и я ей благодарна
Моя мать сдала меня в детдом, и я ей благодарна
В 17 лет я узнала, что меня удочерили, но это не повод меня жалеть. Я рада, что биологические родители от меня отказались
Общество10 минут чтения

Правящая коалиция заявила, что принятие поправок соответствует строгому толкованию исламского права и направлено на защиту молодых девушек от «безнравственных отношений».

В то же время эксперты и активисты утверждают, что поправка фактически уничтожит важнейшие права женщин в стране. «Поправка не просто подорвет эти права, она их сотрет», — заявила Сара Санбар, исследователь Ирака в Human Rights Watch.

Издание пишет, что уже сейчас в Ираке около 28% женщин выходят замуж к 18 годам. Это становится возможным из-за лазейки в «Законе о личном статусе», которая позволяет религиозным лидерам в стране регистрировать брак с согласия отца. 

«Если ребенка окружают люди в шапочках из фольги, он будет считать подчинение нормой»
«Если ребенка окружают люди в шапочках из фольги, он будет считать подчинение нормой»
Педагог Дима Зицер — о пранке над учителями российских школ
Общество3 минуты чтения

Такие браки считаются незарегистрированными, но они широко распространены в экономически бедных, ультраконсервативных шиитских общинах Ирака. В случае такого брака девушки оказываются лишены многих прав: в частности, больницы могут отказать им в помощи при родах без официального свидетельства о замужестве.

Если парламент Ирака одобрит поправки, он узаконит такие церковные браки, а также лишит женщин доступа к образованию и трудоустройству и повысит риск сексуализированного и физического насилия в адрес девушек.

Как отмечает The Telegraph, это не первый случай, когда шиитские партии в Ираке пытаются внести поправки в «Закон о личном статусе» — попытки изменить его в 2014 и 2017 годах оказались неудачными по большей части из-за негативной реакции иракских женщин. Однако теперь коалиция имеет парламентское большинство.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Мы остались с голой попой»
Политика
«Мы остались с голой попой»
Жители захваченной ВСУ Суджи впервые в жизни вышли на митинг. Они требуют выдать им жилье и простить долги
8 минут чтения
Моя мать сдала меня в детдом, и я ей благодарна
Общество
Моя мать сдала меня в детдом, и я ей благодарна
В 17 лет я узнала, что меня удочерили, но это не повод меня жалеть. Я рада, что биологические родители от меня отказались
10 минут чтения
«Если ребенка окружают люди в шапочках из фольги, он будет считать подчинение нормой»
Общество
«Если ребенка окружают люди в шапочках из фольги, он будет считать подчинение нормой»
Педагог Дима Зицер — о пранке над учителями российских школ
3 минуты чтения
«Зоны жизни до 100 лет» оказались мифом
Мир
«Зоны жизни до 100 лет» оказались мифом
Еда и традиционные привычки местных жителей не делают их долгожителями, отдаляя смерть. Это смог доказать лауреат Шнобелевской премии
10 минут чтения
Российские власти используют новые методы вербовки на войну
Общество
Российские власти используют новые методы вербовки на войну
Они подбрасывают наркотики и обманывают безработных. На что готово Минобороны, чтобы заменить тысячи погибших на фронте?
12 минут чтения
Коровник-гейт
Интернет и мемы
Коровник-гейт
Блогера полюбили за «добрый контент» с животными, а теперь подозревают в том, что он построил баню на донаты
5 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.