В Антарктиде впервые нашли янтарь

Ученые из Великобритании и Германии впервые за время исследований обнаружили в Западной Антарктиде янтарь. Согласно их отчету, опубликованном в журнале Antarctic Science, этот янтарь — «окаменевшая кровь» (смола) древних хвойных деревьев, которые росли в самой южной части Земли 83–92 миллионов лет назад. Об этом сообщает Science Alert.

Найденный янтарь доказывает, что в середине Мелового периода в Антарктиде находились болотистые дождевые леса и что в доисторический период в природе доминировали хвойные деревья, похожие на те, что сегодня растут в Новой Зеландии и Патагонии. Ученые отмечают, что подобная находка свидетельствует о том, что когда-то на всех семи континентах среда была настолько теплой и влажной, что в ней росли деревья, способные производить смолу.

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«Наша цель теперь — узнать больше об экосистеме этих лесов, сгорели ли они и можно ли обнаружить следы жизни, заточенные в янтаре. Находка сделала путь в изучение прошлого еще более понятным», — рассказал Йохан Клагес из Института Альфреда Вегенера в Германии.

Ученые находили окаменелые древесину и листья в Антарктиде еще в начале XIX века. Но многие из их находок относились к намного более отдаленным доисторическим периодам, когда существовал суперконтинент Гондвана. Им было неизвестно, что произошло с лесами в Антарктиде, когда она откололась от Австралии и Южной Америки.

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В 2017 году команда Клагеса обнаружила в западной Антарктиде хорошо сохранившиеся окаменелости. В 2020 году им удалось обнаружить окаменелые корни, споры и пыльцу деревьев, существовавших в Антарктиде в середине Мелового периода.