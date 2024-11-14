EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

В Антарктиде впервые нашли янтарь

20:00 14.11.2024

Ученые из Великобритании и Германии впервые за время исследований обнаружили в Западной Антарктиде янтарь. Согласно их отчету, опубликованном в журнале Antarctic Science, этот янтарь — «окаменевшая кровь» (смола) древних хвойных деревьев, которые росли в самой южной части Земли 83–92 миллионов лет назад. Об этом сообщает Science Alert. 

Найденный янтарь доказывает, что в середине Мелового периода в Антарктиде находились болотистые дождевые леса и что в доисторический период в природе доминировали хвойные деревья, похожие на те, что сегодня растут в Новой Зеландии и Патагонии. Ученые отмечают, что подобная находка свидетельствует о том, что когда-то на всех семи континентах среда была настолько теплой и влажной, что в ней росли деревья, способные производить смолу.

«Мы остались с голой попой»
«Мы остались с голой попой»
Жители захваченной ВСУ Суджи впервые в жизни вышли на митинг. Они требуют выдать им жилье и простить долги
Политика8 минут чтения

«Наша цель теперь — узнать больше об экосистеме этих лесов, сгорели ли они и можно ли обнаружить следы жизни, заточенные в янтаре. Находка сделала путь в изучение прошлого еще более понятным», — рассказал Йохан Клагес из Института Альфреда Вегенера в Германии. 

Ученые находили окаменелые древесину и листья в Антарктиде еще в начале XIX века. Но многие из их находок относились к намного более отдаленным доисторическим периодам, когда существовал суперконтинент Гондвана. Им было неизвестно, что произошло с лесами в Антарктиде, когда она откололась от Австралии и Южной Америки. 

Моя мать сдала меня в детдом, и я ей благодарна
Моя мать сдала меня в детдом, и я ей благодарна
В 17 лет я узнала, что меня удочерили, но это не повод меня жалеть. Я рада, что биологические родители от меня отказались
Общество10 минут чтения

В 2017 году команда Клагеса обнаружила в западной Антарктиде хорошо сохранившиеся окаменелости. В 2020 году им удалось обнаружить окаменелые корни, споры и пыльцу деревьев, существовавших в Антарктиде в середине Мелового периода.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Мы остались с голой попой»
Политика
«Мы остались с голой попой»
Жители захваченной ВСУ Суджи впервые в жизни вышли на митинг. Они требуют выдать им жилье и простить долги
8 минут чтения
Моя мать сдала меня в детдом, и я ей благодарна
Общество
Моя мать сдала меня в детдом, и я ей благодарна
В 17 лет я узнала, что меня удочерили, но это не повод меня жалеть. Я рада, что биологические родители от меня отказались
10 минут чтения
«Если ребенка окружают люди в шапочках из фольги, он будет считать подчинение нормой»
Общество
«Если ребенка окружают люди в шапочках из фольги, он будет считать подчинение нормой»
Педагог Дима Зицер — о пранке над учителями российских школ
3 минуты чтения
«Зоны жизни до 100 лет» оказались мифом
Мир
«Зоны жизни до 100 лет» оказались мифом
Еда и традиционные привычки местных жителей не делают их долгожителями, отдаляя смерть. Это смог доказать лауреат Шнобелевской премии
10 минут чтения
Российские власти используют новые методы вербовки на войну
Общество
Российские власти используют новые методы вербовки на войну
Они подбрасывают наркотики и обманывают безработных. На что готово Минобороны, чтобы заменить тысячи погибших на фронте?
12 минут чтения
Коровник-гейт
Интернет и мемы
Коровник-гейт
Блогера полюбили за «добрый контент» с животными, а теперь подозревают в том, что он построил баню на донаты
5 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.