Отец забил десятилетнюю дочь битой до смерти 

Отец погибшей от побоев десятилетней девочки Сары Шариф, Умар Шариф, признался в том, что довел дочь до смерти, избивая битой для крикета и металлическим шестом. Отец дал признательные показания на процессе в британском суде, рассказала The Guardian.

Девочка была найдена мертвой в доме своей семьи в британском графстве Суррей 10 августа 2023 года. За день до этого вся семья Шариф, включая отца, мачеху и пятерых других детей, улетела в Пакистан. В Пакистане отец позвонил на номер экстренной помощи 999 и сообщил о смерти своей дочери, уточнив, что «слишком сильно избил» ее, «наказывая по закону».

Полиция нашла тело ребенка на двухярусной кровати, рядом лежала записка со словами: «Клянусь Богом, в мои намерения не входило убивать ее». Вскрытие показало, что девочку били на протяжении долгого времени, как минимум с 16 декабря 2022 года по 9 августа 2023 года.

Представитель обвинения на суде сообщил, что на теле нашли более 70 повреждений: 11 переломов позвоночника, травмы ребер, лопаток, пальцев, колотую рану головы, черепно-мозговую травму, ожог ягодицы от бытового утюга, следы от ожогов горячей водой, синяки от тупых предметов и следы человеческих укусов.

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Семья воспользовалась отсутствием между Великобританией и Пакистаном соглашения об экстрадиции, пишет The Guardian. Однако пакистанская полиция по запросу британских коллег начала поиски подозреваемых в убийстве.

12 сентября 2023 года увезенных из Суррея пятерых детей нашли в доме у их деда, родного отца Умара Шарифа. Детей передали под опеку государства, а 13 сентября задержали их отца, его брата и его жену.

Все трое были арестованы и отправлены в пакистанскую тюрьму. По видеосвязи они заявили британскому суду, что не признают свою вину в убийстве девочки. Суд над арестованными начался в октябре 2024 года.

14 ноября отец девочки заявил суду, что берет на себя «всю ответственность» за смерть десятилетней дочери и признает, что сказал правду, когда звонил по телефону 999 и писал оставленную рядом с телом записку. Мужчина сказал, что несколько недель жестоко избивал дочь, потому что она «часто пачкалась и ее рвало».

Признание прозвучало во время перекрестного допроса, пишет The Guardian со ссылкой на своего корреспондента. Признание Шарифа прозвучало, когда он отвечал на вопросы адвоката своей жены Кэролайн Карберри. Та спросила: «За несколько недель до смерти девочка получила многочисленные травмы тела, и именно вы нанесли ей эти травмы, не так ли?» «Да, мэм», — ответил Шариф.

Так же односложно мужчина отвечал и на другие уточняющие вопросы, в том числе о бите для крикета и металлическом шесте, которыми были нанесены удары. Он не стал рассказывать, когда именно бил дочь, откуда на теле появились синяки, ушибы головы и следы укусов. На прямые вопросы об этом Шариф отвечал «Я принимаю все» и «Я беру на себя всю ответственность», пишет газета.

Шариф не смог прояснить, отчего именно могла умереть его дочь. Адвокат Карберри озвучила версию, которая присутствует в деле: «Вы повредили ей шею, вызвав перелом подъязычной кости?» Шариф ответил: «Я не знаю, как это произошло».

Адвокат подсудимого Наим Миан Кей-Си попросил у суда разрешить личное свидание со своим клиентом, прежде чем Шарифу будет вынесено официально обвинение в убийстве. Суд согласился. Судебный процесс продолжается, пишет The Guardian.