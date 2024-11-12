Портрет убийцы матери двоих детей повесили на доску почета

В городе Чебаркуле Челябинской области на доску почета «героев СВО» повесили портрет Дениса Синицына, который ушел на войну из колонии после жестокого убийства матери двоих детей. Портрет обнаружили горожане, сообщило издание «Сибирь.Реалии» со ссылкой на очевидцев.

11 ноября жительница Чебаркуля Любовь Рудометова записала и опубликовала «ВКонтакте» видеоролик с обращением к руководству области. На видео она показала доску почета с фотографиями погибших на войне мужчин и остановила внимание на портрете Синицына.

«Этот Синицын у нас убил когда-то здесь женщину, двое детей остались без матери. Убил ее жестоко, изнасиловал, выкалывал глаза, он ее просто всю, я не знаю… Ну, это урод, — говорит автор ролика. Погиб — нельзя это так назвать. Сдох, по-русски говоря».

Некоторые горожане говорили представителям местных властей, что «нельзя Синицына в публику развешивать», сообщила автор видео. По ее словам, люди помнят это убийство, а непосредственно после него местные жители боялись выходить на улицу, рассказала она. По словам женщины, люди проходят мимо стендов с фото и возмущаются.

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Утром 12 ноября на странице мэрии Чебаркуля появилось сообщение, где говорится, что чиновники несколько месяцев собирали согласия родственников и фотографии, а все собранные материалы «направлялись одному из инициаторов этого вопроса, маме погибшего участника».

12 ноября портрет Синицына исчез с доски почета, сообщила «Сибирь.Реалиям» одна из жительниц города. «Но мы не знаем, надолго ли. Его мама уже бегает, интересуется, почему убрали. Сегодня днем у нас собрание, она наверняка начнет нас убеждать, что он такой же герой», — добавила собеседница издания.

В мае 2014 года около одного из домов по улице Карпенко в Чебаркуле нашли тело жестоко убитой 38-летней женщины. Через некоторое время полицейские сообщили о задержании 26-летнего «ранее судимого подозреваемого».

В паблике «Типичный Чебаркуль» через три дня после убийства горожане писали, что в том же районе «у мини-рынка» было совершено «еще одно такое же преступление». Автор поста призывал женщин не выходить на улицу без сопровождения мужчин.

Материалов дела «Сибирь.Реалиям» найти не удалось. 34-летний Синицын ушел на войну в Украину из колонии, рассказали изданию местные жители. Судя по надписи под портретом, он умер в январе 2023 года.