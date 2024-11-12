Отпечатки пальцев со статуэток из Древнего Египта указали на заблуждение ученых

Британский археолог Леони Хофф проанализировала отпечатки пальцев 14 человек с девяти глиняных статуэток из египетского города Тонис-Гераклион. Хофф смогла доказать, что такие статуэтки делали не только взрослые мужчины, как считалось ранее. Исследование опубликовано в журнале Oxford Journal of Archaeology.

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В городе Тонис-Гераклион археологи собрали коллекцию из более чем 60 терракотовых статуэток. Для их изготовления из глины отливали две половины, которые потом соединяли между собой. Во время сборки на не до конца застывшей глине оставались отпечатки пальцев мастеров.

Леони Хофф отобрала девять статуэток, на которых отпечатки пальцев были четко различимы. Она определила, что пять из них скорее египетского происхождения, а четыре были импортированы из Греции или Южной Италии.

В Древней Греции изготовителей статуэток называли словом «короплатос», а древнегреческая литература рассказывает, что изготовление статуэток было мужской профессией. Но исследование показало, что отпечатки пальцев на статуэтках могли принадлежать как мужчинам, так и женщинам или детям.

На девяти фигурках удалось обнаружить отпечатки, принадлежавшие как минимум 14 людям. Только двум из них было больше 22, большинство было в возрасте от 16 до 20 лет, а остальным было 8–14 лет. Пол детей различить не удалось, а отпечатки пальцев взрослых женщин и мужчин были хорошо различимы с помощью различных методов оценки.

На пяти статуэтках Хофф обнаружила отпечатки пальцев людей разного возраста. Она предположила, что дети могли учиться у взрослых. При этом «учителями» могли выступать как женщины, так и мужчины, заметила ученая.

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Город Тонис-Гераклион был основан примерно в VIII веке до нашей эры. Археологические исследования в городе Тонис-Гераклион начались после 1993 года.