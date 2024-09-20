Люди смогут жить под водой

В начале 2022 года в Бристоле внезапно закрыли дайвинговый центр в затопленном карьере. Только спустя два года любители подводного плавания узнали о причинах. В сентябре прошлого года британская компания DEEP, специализирующаяся на разработке подводных технологий, рассказала о покупке этого места и планах «сделать людей водоплавающими». «Холод» рассказывает о том, как они планируют этого добиться.

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Как МКС, но под водой

Компания разрабатывает подводную среду обитания под названием Sentinel, которая, по словам представителей DEEP, позволит людям жить и работать на глубине 200 метров в течение месяца.

Система Sentinel должна состоять из взаимосвязанных модулей и может использоваться для самых разных целей: от сбора данных о химическом составе океанов до экспедиций к затонувшим кораблям. Создатели обещают сделать размер и форму системы изменяемыми, что, по их словам, позволит среде обитания как принять миссию из шести человек, так и стать исследовательской базой на 50 человек.

Компания надеется, что благодаря этому люди смогут подолгу жить под водой, подобно Международной космической станции (МКС), которая с 2000 года позволяет людям месяцами находиться в космосе.

На сегодняшний день в мире существует только одна действующая лаборатория подводных исследований, управляемая Международным университетом Флориды. Лабораторией пользуются люди самых разных профессий: от исследователей, изучающих кораллы, до астронавтов НАСА, проходящих тренировки в экстремальных условиях.

Sentinel планируют запустить к 2027 году и доставлять в разные части планеты. В то же время в компании DEEP признают, что для достижения поставленных целей потребуются большие усилия.

Возможный вид станции снаружи

Прототип будет готов уже в следующем году

Прежде чем приступить к разработке заявленной системы, DEEP планирует выпустить ее уменьшенный аналог под названием Vanguard. Его будут использовать и для разработки Sentinel, и в качестве самостоятельного продукта.

Vanguard — подводная среда обитания размером 12х7,5 метров, которая может вместить трех человек и позволяет им находиться под водой в течение недели. Ее планируют отправить под воду в начале 2025 года.

Президент DEEP Шон Вольперт считает, что экспериментальная среда обитания может быть полезна в тех случаях, когда необходимо быстрое развертывание, как, например, при поисках выживших после крушения суперяхты у берегов Сицилии. Такая среда могла бы послужить базой для дайверов, и им бы не приходилось всплывать каждые 12 минут во время спасательной операции, говорит Вольперт.

«Среда, разработанная DEEP, — это смена парадигмы для научных дайвинг-операций. Ее безопасность, эффективность и возможности для взаимодействия океана и человека, которые она предоставляет, — это нечто колоссальное», — добавил Эд О'Брайен, менеджер по дайвинг-операциям в Океанографическом институте Вудс-Хоул.

Связь от Starlink и звуконепроницаемые комнаты

Модули Sentinel будут созданы с помощью 3D-печати при участии шести роботов. В производстве планируют использовать сталь, усиленную никель-хромовым суперсплавом Inconel, который применялся в разработке Space Shuttle и SpaceX и выдерживает экстремальные условия.

В зависимости от того, на какой глубине и при каком давлении будет работать система Sentinel, доступ к ней может осуществляться либо с помощью подводной лодки, которая стыкуется со средой обитания, либо через отверстие на дне, куда аквалангисты смогут добраться самостоятельно.

Система будет оборудована вспомогательным буем, который останется на поверхности воды. Предполагается, что он будет оснащен интерфейсом Starlink для обеспечения связи, а сама среда обитания будет получать энергию из возобновляемых источников, например, от находящихся на суше ветряных турбин и солнечных панелей.

Внутри Sentinel планируют оборудовать звуконепроницаемые спальные места, а также общий зал для приема пищи и общения. «Это не похоже на номер Four Seasons (канадская сеть гостиниц класса люкс. — Прим. «Холода»), но когда вы выйдете из него, вам захочется вернуться», — рассказал Вольперт.

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От туризма до восстановления кораллов

По словам Вольперта, DEEP уже ведет переговоры с организациями и правительствами по всему миру. Заказчики могут арендовать, покупать и использовать пространство в зависимости от своих потребностей.

Система может применяться в мониторинге и ремонте критически важной подводной инфраструктуры, туризме, при подготовке к работе в космосе, восстановлении кораллов, обучении моряков дайвингу и в медицинских исследованиях. По окончании работы среда обитания может быть передислоцирована в другое место.

В то же время проект может позволить морским биологам получить представление об океане, которое невозможно во время коротких визитов с использованием аквалангов или подводных аппаратов.

Интерьер возможной станции

Все началось с Жак-Ива Кусто

Интерес к созданию подводной инфраструктуры впервые пробудил французский океанограф, один из изобретателей акваланга Жак-Ив Кусто, который в 1960-х годах попытался выяснить, смогут ли океанавты жить и работать в воде. Его миссии по строительству «подводных деревень» получили название Conshelf.

В 1970 году Национальное управление океанических и атмосферных исследований США ввело в эксплуатацию Hydrolab — свою первую подводную лабораторию. Она просуществовала до 1985 года.

Другая лаборатория, Aquarius, была развернута в 1988 году на Сент-Круа, одном из Виргинских островов. В этой маленькой лаборатории размером чуть больше школьного автобуса есть шесть спальных мест, микроволновая печь, туалет, холодильник, душ и доступ в интернет. На данный момент она находится в Национальном морском заповеднике Флорида-Кис, где остается единственной в мире действующей подводной лабораторией, предназначенной для исследований.

В 2020 году компания Proteus Ocean Group, специализирующаяся на океанских технологиях и основанная внуком легендарного исследователя Фабьеном Кусто, объявила о создании океанической обсерватории. Там ее обитатели могут, в частности, выращивать пригодные для пищи растения.