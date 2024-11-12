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Мир

Студенты университета Лиги плюща будут изучать курс о Бейонсе

16:35 12.11.2024

В Йельском университете в США, входящем в Лигу плюща, будут преподавать курс об американской певице Бейонсе и ее влиянии на культуру и политику страны. Об этом пишет The Guardian.

Курс под названием «Бейонсе творит историю» будет вести профессор афроамериканских исследований Дафна Брукс. Студенты, по ее словам, смогут записаться на предстоящий курс о певице уже весной следующего года.

Брукс отметила, что курс будет открыт, например, для студентов, занимающихся афроамериканскими и гендерными исследованиями.

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Брукс ранее уже читала студентам Принстона лекции о Бейонсе на курсе «Темнокожие женщины в поп-культуре». Женщина заявила, что счастлива посвятить артистке целый курс, и добавила: Йель «не нуждался в долгих уговорах для его утверждения». 

Отмечается, что занятия, посвященные знаменитым певцам и музыкантам, вызывают большой интерес у студентов в США. В Гарварде на курс «Тейлор Свифт и ее мир», впервые предложенный в начале этого года, записались 300 студентов.

Бейонсе — американская певица и продюсер, обладательница 32 «Грэмми». В 2009 и 2013 годах Бейонсе выступила на инаугурациях тогдашнего президента Барака Обамы. В 2024 году она заявила о поддержке кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис и разрешила ей использовать свою песню Freedom во время предвыборной кампании.

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