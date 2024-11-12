Принимающая климатический саммит ООН страна назвала газ и нефть «божьим даром»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал нефть и газ «божьим даром». Об этом он заявил в ходе выступления на конференции ООН по изменению климата COP29, которая открылась 11 ноября в азербайджанской столице Баку. Об этом пишет газета Politico.

В своей вступительной речи Алиев указал на двойные стандарты и лицемерие некоторых западных правительств. По его словам, эти страны покупают у Азербайджана газ, а затем «читают лекции» о нагревании планеты из-за сжигания топлива.

Президент напомнил, что страны Европы расширили закупки азербайджанского газа после полномасштабного вторжения России в Украину. Из-за санкций и постепенного отказа от российских ресурсов страны Европы были вынуждены нацелиться на другие рынки и удвоили поставки из Азербайджана. «Им был нужен наш газ из-за изменившейся геополитической ситуации, и они попросили нас помочь», — сказал президент.

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Алиев также отметил, что нефть и газ, как и любые другие природные ресурсы, являются «даром божьим». Он добавил, что экспортеров нефти и газа не следует обвинять в том, что они выводят эти ресурсы на рынок, «потому что рынок в них нуждается».

«Как председатели COP29, мы, конечно, будем ярыми сторонниками зеленого перехода, и мы это делаем. Но в то же время мы должны быть реалистами», — сказал Алиев.

Азербайджан во многом зависит от добычи нефти и газа: в 2022 году на долю добычи ископаемых пришлась почти половина ВВП страны и более 90% экспортных доходов. В то же время выбросы от сжигания ископаемого топлива — основный фактор изменения климата. Некоторые гражданские организации призывали бойкотировать климатический саммит в Баку именно из-за того, что Азербайджан зарабатывает на нефти и газе.

На прошлом климатическом саммите COP28, который проходил в Дубае, страны-участницы договорились постепенно уходить от использования ископаемого топлива. Согласно соглашению, принятому в прошлом году, человечество должно достичь углеродной нейтральности к 2050 году.