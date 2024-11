Ученые раскрыли тайну сохранности останков динозавров 

Сохранившиеся окаменелости динозавров в северо-восточном Китае в формации Исянь, датируемые 120–130 миллионами лет назад, образовались не в результате извержения вулкана. Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of The National Academy of Sciences (PNAS), показало, что динозавры и другие животные, чьи окаменелости прекрасно сохранились, погибли в результате дождей, из-за которых обрушились их норы, либо тонули в болотах и увязали в грязи. Об этом сообщает Forbes.

Формация Исянь — одно из самых важных мест для палеонтологических открытий. В 1980-х там обнаружили большое скопление окаменелостей динозавров, а благодаря найденным в этом месте останкам ученым удалось доказать, что современные птицы произошли от пернатых динозавров.

Долгое время ведущей гипотезой сохранности этих окаменелостей считалось, что случилось крупное извержение вулкана, которое и похоронило существ. Случившееся в формации Исянь даже называли «помпеей динозавров» — из-за сходства с тем, что случилось в Помпее, когда извержение Везувия похоронило целый древний город.

Больше всего тогда ученых поражала сохранность останков: в то время как в большинстве мест, где обнаруживали окаменелости, находились либо голые скелеты, либо фрагментированные останки, в формации Исянь ученые обнаружили окаменелости, у которых сохранились внутренние органы, перья, мех и чешуя. У некоторых окаменелых существ даже сохранилось содержимое желудка.

«Данные окаменелости — вероятно, самые важные открытия динозавров за последние 120 лет. Но то, что называлось способом, благодаря которому останкам удалось сохраниться, подчеркивает человеческую предвзятость. Человек часто приписывает экстраординарные причины, например чудеса, обычным событиям, реальные причины которых не понимает. Эти окаменелости — всего лишь снимок обычных смертей, происходивших ежедневно в обычных условиях, в течение относительно короткого количества времени», — заявил палеонтолог из Колумбийского университета и соавтор исследования Пол Олсен.

Благодаря новейшим технологиям датировки останков ученым также удалось выяснить, что большинство из них датируется относительное недавним периодом — около 93 тысяч лет назад.