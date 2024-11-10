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Мир

Первый в мире робот-спасатель начал дежурить на реке в Китае

14:11 10.11.2024

Китайские ученые разработали первого робота-спасателя с искусственным интеллектом, способного работать без участия человека. Робота протестировали на реке Лохэ в городе Лоянь провинции Хэнань, где он теперь останется нести службу в круглосуточном режиме, сообщило издание South China Morning Post.

Робот использует способный анализировать большие массивы данных искусственный интеллект, технологии навигации и слежения, поэтому может работать 24 часа в сутки без какого-либо контроля или присутствия человека, рассказали журналистам в Институте физических наук Китайской академии наук. Представители филиала института в городе Хэфэе сказали, что робот может определить, по какой причине замеченный им человек оказался в воде и не тонет ли он.

Аппарат оснащен специальным буем и спасательной рукой-манипулятором, чтобы вытаскивать людей из воды, если те не могут ухватиться за борта лодки робота без посторонней помощи.

Человек может упасть в воду и начать тонуть, не издавая звуков, а критический для жизни тонущего период времени составляет не более пяти минут, объяснили представители Института физических наук. Патрулирующий воду робот, способный добраться до места происшествия быстрее человека-спасателя, может стать решающим фактором в борьбе за жизнь, заявили изданию ученые.

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Робот-спасатель предназначен для работы на участке водной поверхности в городе — для работы аппарата необходима сеть из 100 оптических и тепловизионных камер, обеспечивающих круглосуточное покрытие всей патрулируемой территории.

Записи с камер отправляются на сервер, который при помощи алгоритма определяет, есть ли в воде человек, попавший в беду. Если ИИ подтверждает факт происшествия, робот начинает спасательную операцию.

Робот запрограммирован на планирование маршрута спасения на основе координат тонущего человека и оснащен системой зрения, предназначенной для автоматического отслеживания цели. Как только цель достигнута, робот отпускает на воду спасательное оборудование и при необходимости разворачивает руку-манипулятор.

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В некоторых китайских водоемах установлены платформы раннего оповещения о тонущих людях, но точность и охват существующих методов недостаточен, а спасательные операции проводятся вручную, с задержкой и нехваткой спасательного оборудования, — объяснили изданию в Институте. По словам ученых, это не первый робот-спасатель в мире, но первый, который полностью автоматизирован и не требует вмешательства человека.

В 2010 году американская компания Hydronalix разработала дистанционно управляемого робота-спасателя под названием Emily («Аварийный встроенный спасательный шнур», Emergency Integrated Lifesaving Lanyard). Позже китайская компания JTT Technology разработала своего дистанционно управляемого робота-спасателя. Оба аппарата требуют присутствия человека-оператора.

В Китае число утопающих достигает 59 000 человек в год, более 95% из них — дети, пишет South China Morning Post, ссылаясь на данные властей страны.

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