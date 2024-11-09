Двое российских военных расстреляли семью из девяти человек

Двое российских военнослужащих получили пожизненные сроки за массовое убийство в оккупированной Волновахе. Суд в Ростове-на-Дону признал Станислава Рау и Антона Сопова виновными и приговорил к отбыванию наказания в исправительной колонии особого режима, сообщил «Коммерсант».

Убийство произошло в ночь на 28 октября 2023 года. Неизвестные мужчины ворвались в частный дом и застрелили всех, кто находился внутри: 53-летнего Эдуарда Капканца с 51-летней женой Татьяной, их взрослых сыновей с женами, девятилетнюю внучку, четырехлетнего внука и гостившего у семьи Капканец дальнего родственника.

Семья торговала самогоном и отказала военным в бесплатном спиртном, привело издание одну из версий следствия. Согласно другой, причиной нападения стало замечание, сделанное старшим Капканцом в магазине пьяным военнослужащим за несколько часов до убийства. Слушания по делу проводили в закрытом режиме, пишет «Коммерсант».

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Рау и Сопова задержали на основании показаний соседей и записей с двух камер наблюдения. Сосед видел военных, уезжающих с места преступления на мотоцикле. Один из подсудимых арендовал комнату в доме недалеко от жилища семьи Капканец и держал во дворе «кроссовый мотоцикл», процитировали журналисты материалы следствия.

Источник издания, близкий к ходу закрытого процесса, сказал, что Рау и Сопов не признали вину и собираются обжаловать приговор.

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За два месяца до массового убийства губернатор Камчатского края Владимир Солодов наградил Рау и Сопова по время поездки на оккупированный Донбасс.

28-летний Рау родом из Алтайского края, ранее служил в морской пехоте и весной 2023 года завербовался в «ЧВК Вагнера». Позже подписал контракт с Минобороны. 21-летний Сопов родился в Приморском крае, стал военным-контрактником, в феврале 2023 года был осужден за дедовщину с причинением вреда здоровью.