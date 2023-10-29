В аннексированной Волновахе в ДНР убили десять человек, включая двоих детей

В городе Волноваха в аннексированной Донецкой области неизвестные убили десять человек, включая двоих детей. Об этом 28 октября сообщил российский Следственный комитет.

Тела с огнестрельными ранениями обнаружили в частном доме. СК возбудил уголовное дело об убийстве более двух лиц, в том числе малолетних (пункты «а» и «в» части 2 статьи 105 УК). Других подробностей ведомство не приводит.

Телеграм-канал Astra пишет, что среди убитых — семья с двумя детьми. Их родственники и соседи рассказали, что к преступлению могут быть причастны российские военные. Один из собеседников издания сказал, что убийца «что-то не поделил» с главой семьи. Baza, в свою очередь, пишет, что у семьи произошел конфликт «с неизвестными людьми в форме без опознавательных знаков».

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