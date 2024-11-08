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Криминал

Замешанный в конфликте со стрельбой девушке в лицо единоросс лишился должности

19:17 08.11.2024

Члена партии «Единая Россия» Саяна Ондара сняли с должности главы комитета по национальной, молодежной политике, спорту, туризму и делам коренных малочисленных народов Верховного Хурала (парламента Тувы). Об этом сообщается на странице парламента во «Вконтакте». Ранее местные СМИ писали о его причастности к перестрелке в ходе которой девушке выстрелили в лицо.

Как сообщили в пресс-службе Верховного Хурала, Саяна Ондара освободили от должности главы профильного комитета на основании его заявления. Эту должность он занимал чуть больше месяца.

6 ноября СМИ сообщили о массовой перестрелке в городе Кызыл во время которой ранили местную жительницу в лицо. Журналистка Альмира Сенди опубликовала видео (осторожно, на видео запечатлено ранение), на котором девушка сидит с окровавленным лицом и отверстием в щеке. По словам Сенди, к инциденту может быть причастен Ондар и известные борцы республики.

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Телеграм-канал «Тывапресс» сообщил, что перестрелка произошла около ресторана «Столичный». В результате инцидента пострадали шесть человек, пять из которых получили огнестрельные ранения.

Пресс-служба регионального парламента не подтвердила, но и не стала отрицать причастность единоросса к перестрелке. В парламенте заявили, что только правоохранительные органы и полиция могут доказать или опровергнуть его вину.

Полиция в свою очередь подтвердила факт ранения девушки и сообщила, что возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением оружия. При этом в МВД не назвали имен подозреваемых в совершении преступления.

7 ноября дело перешло Следственному комитету. По данным СК, руководителю следственного управления по Республике Тыва Константину Столбину поручено представить доклад о ходе расследования уголовного дела. 

Саян Ондар, кроме политической деятельности, является обладателем различных спортивных наград. Он — бронзовый призер чемпионата России и обладатель Кубка России по дзюдо. Ондару также присудили звание мастера спорта России международного класса. 

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