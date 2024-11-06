СМИ связали депутата от «Единой России» с выстрелом девушке в лицо

Неизвестные ранили жительницу Тывы во время перестрелки возле ресторана. Местные СМИ обвинили в причастности к инциденту депутата Верховного Хурала (парламента) Саяна Ондара, а полиция возбудила уголовное дело, не назвав имена фигурантов.

6 ноября журналистка Альмира Сенди опубликовала в своем телеграм-канале видео с окровавленной девушкой (осторожно, на видео запечатлено ранение). На кадрах видно, что она ранена в лицо. Сенди написала, что к ее ранению может быть причастен депутат Верховного Хурала Республики Тыва Саян Ондар.

Позже Сенди опубликовала еще одно видео, в котором, по ее словам, происходят «разборки» с участием Ондара. «По неподтвержденной информации, перестрелка произошла в ресторане «Столичный», где чествовали известного борца Айдына Монгуша», — подписала она видео.

Эту же информацию распространил телеграм-канал «Тывапресс».

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Верховный Хурал в свою очередь опубликовал заявление, в котором говорилось, что парламент республики не получал никаких официальных сообщений от полиции об инциденте. «При этом следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации доказать или опровергнуть вину гражданина в совершении правонарушения могут только правоохранительные органы и суд», — сообщили там.

Пресс-служба МВД по Республике Тыва через несколько часов подтвердила факт ранения девушки и сообщила, что инцидент произошел в городе Кызыл. По результатам процессуальной проверки было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия. При этом в полиции не назвали имен подозреваемых в совершении преступления.

Саян Ондар является членом партии «Единая Россия». В Верховном Хурале он возглавляет Комитет по национальной, молодежной политике, спорту, туризму и делам коренных малочисленных народов.

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