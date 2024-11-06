EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

СМИ связали депутата от «Единой России» с выстрелом девушке в лицо

2 минуты чтения 06.11.2024

Неизвестные ранили жительницу Тывы во время перестрелки возле ресторана. Местные СМИ обвинили в причастности к инциденту депутата Верховного Хурала (парламента) Саяна Ондара, а полиция возбудила уголовное дело, не назвав имена фигурантов.

6 ноября журналистка Альмира Сенди опубликовала в своем телеграм-канале видео с окровавленной девушкой (осторожно, на видео запечатлено ранение). На кадрах видно, что она ранена в лицо. Сенди написала, что к ее ранению может быть причастен депутат Верховного Хурала Республики Тыва Саян Ондар.

Позже Сенди опубликовала еще одно видео, в котором, по ее словам, происходят «разборки» с участием Ондара. «По неподтвержденной информации, перестрелка произошла в ресторане «Столичный», где чествовали известного борца Айдына Монгуша», — подписала она видео.

Эту же информацию распространил телеграм-канал «Тывапресс».

Майора полиции убил ее собственный муж
Майора полиции убил ее собственный муж
Она годами жаловалась на насилие и побои и пыталась с ним развестись. Коллеги из МВД ничего не делали
Криминал4 минуты чтения

Верховный Хурал в свою очередь опубликовал заявление, в котором говорилось, что парламент республики не получал никаких официальных сообщений от полиции об инциденте. «При этом следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации доказать или опровергнуть вину гражданина в совершении правонарушения могут только правоохранительные органы и суд», — сообщили там.

Пресс-служба МВД по Республике Тыва через несколько часов подтвердила факт ранения девушки и сообщила, что инцидент произошел в городе Кызыл. По результатам процессуальной проверки было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия. При этом в полиции не назвали имен подозреваемых в совершении преступления.

Саян Ондар является членом партии «Единая Россия». В Верховном Хурале он возглавляет Комитет по национальной, молодежной политике, спорту, туризму и делам коренных малочисленных народов. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше

Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.

О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.

Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!

Поддержать

Посмотрите другие материалы

Трамп выиграл выборы
Мир
Трамп выиграл выборы
Он обещает закончить войну в Украине и устроить самую массовую депортацию мигрантов в истории США
10 минут чтения
ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран
Общество
ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран
Чем это грозит и как себя вести, если избежать разговора с силовиками не получается
6 минут чтения
Социальные сети мешают жить
Интернет и мемы
Социальные сети мешают жить
Они вредят ментальному здоровью, подсовывают ненужную информацию и учат ненавидеть женщин. Рассказываем, как сидеть в них реже
7 минут чтения
Полезная доза кофе есть
Общество
Полезная доза кофе есть
Он снижает риски развития рака, сахарного диабета и болезни Паркинсона. Когда он начинает приносить вред?
8 минут чтения
Действительно ли побеждает Россия?
Политика
Действительно ли побеждает Россия?
Многие либеральные блогеры, видя успехи ВС РФ в Донбассе, считают, что для Украины все потеряно. Но они упускают массу нюансов
4 минуты чтения
Я учила первоклассников в частной школе. Война разрушает даже их
Общество
Я учила первоклассников в частной школе. Война разрушает даже их
Полтора года я наблюдала, как «мы их разбомбим» и «за наших» прорывается в разговорах о греческих мифах
12 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.