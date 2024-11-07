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Криминал

Школьница в Иране покончила с собой после угроз из-за снятого платка

2 минуты чтения 07.11.2024

В Иране 16-летняя школьница Арезо Хавари не выдержала угроз со стороны руководства школы из-за снятого с головы платка и покончила жизнь самоубийством. По словам ее одноклассниц, девочка систематически подвергалась травле со стороны руководства школы, которому не нравилась ее одежда. Об этом пишет IranWire.

В день самоубийства, девочка отправилась с одноклассниками и сотрудниками школы на экскурсию. Заболтавшись с одноклассниками, школьница сняла платок с головы, на что сразу сразу отреагировал заместитель директора. Сообщается, что сотрудник школы подошел к девочке и стал снимать ее на камеру, угрожая, что доложит об этом директору. Донос мог привести к исключению Арезо из школы, отмечает издание.

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«Девочка испытала сильный стресс из-за того, что просто сняла платок и немного повеселилась с одноклассниками. Угроза исключения из школы для девочки, не являющейся гражданкой Ирана, заставила ее сильно тревожиться. На протяжении всей поездки ее неоднократно рвало», — сообщил изданию неназванный источник со ссылкой на заявления одноклассников.

Арезо Хавари — гражданка Афганистана. По словам ее подруг, девочка систематически подвергалась травле и угрозам исключения со стороны руководства школы.

«Ее часто отчитывали за то, что она просто была веселым человеком — много смеялась, имела кучу друзей. Они [сотрудники школы] критиковали ее хиджаб и поначалу даже были против ее зачисления», — рассказал один из друзей погибшей. Одноклассники девочки добавили, что администрация школы довольно часто угрожает ученикам отчислением из-за незначительных проблем. 

После возвращения с экскурсии девочку вызвали в кабинет директора. По словам учителя математики, Арезо выглядела «очень взволнованной».

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«Она подошла ко мне и сказала: «Пожалуйста, помолитесь, чтобы меня не исключили»», — рассказал учитель.

В день инцидента сотрудники школы позвонили отцу девочки и возмутились тем, что его дочь пришла на занятия в джинсах вместо школьной формы. Спустя несколько часов они снова позвонили родителям и сообщили, что девочка ушла из школы без разрешения.

Одноклассники девочки сказали, что семья девочки сразу начала ее поиски, в то время как руководство школы не особо волновалось из-за исчезновения своей ученицы. Спустя час родителям позвонили из местной больницы и сообщили, что нашли тело их дочери.

Отец Арезо написал заявление в полицию на сотрудников школы. Будучи гражданином Афганистана, мужчина, потерявший дочь, не надеется, что в этом деле восторжествует справедливость, отметило издание.

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