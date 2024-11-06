СМИ: северокорейские военные заинтересовались порно

Солдаты из КНДР, которые воюют с Украиной на стороне России, заинтересовались порно, впервые получив свободный доступ в интернет. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщил ведущий внешнеполитический обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман.
«Надежный источник сообщил мне, что северокорейские солдаты, отправленные в Россию, никогда ранее не имели неограниченный доступ в интернет. Как итог — они поглощают огромное количество порнографии», — написал Рахман в X.
4 ноября Украина заявила о первом боевом столкновении своих военных с северокорейскими солдатами. Позже об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника украинской разведки. Офис президента Украины сообщал, что в Курскую область были отправлены 11 тысяч военных из КНДР.
Рахман не предоставил никаких дополнительных сведений о том, как его источник мог узнать о предпочтениях десятков тысяч северокорейских солдат в интернете. Эту информацию не смог подтвердить или опровергнуть и представитель Пентагона подполковник Чарли Дитц.
«Хотя это звучит забавно, но я не могу подтвердить никакие интернет-привычки или виртуальные «внеучебные» занятия северокорейцев в России. Мы сосредоточены на более серьезных аспектах возможного участия Северной Кореи в военных операциях России», — заявил он в интервью Task and Purpose.
С подобными вопросами Дитц порекомендовал обратиться к представителям Кремля. «Что касается доступа в интернет, то этот вопрос лучше задать Москве. Сейчас наше внимание сосредоточено на поддержке Украины и решении более серьезных проблем региональной безопасности», — подчеркнул представитель Пентагона.
New York Post сообщил, что обратился за комментариями к представителям Кремля, но пока не получил никаких ответов.
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