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Мир

Фотограф показал оригинал и остатки растаявшего за 22 года ледника

2 минуты чтения 06.11.2024

Шведский фотограф Кристиан Ослунд запечатлел таяние ледников на архипелаге Шпицберген в Северном ледовитом океане. По его словам, ледники, находящиеся за полярным кругом, почти исчезли с тех пор, как он фотографировал их 22 года назад. Об этом пишет The Guardian.

В 2002 году международная экологическая организация Greenpeace предоставила Кристиану Ослунду фотографии ледников Шпицбергена, сделанные в начале XX века. Фотографа попросили отправиться за полярный круг, чтобы задокументировать таяние ледников. Отмечается, что разница в плотности льда на снимках, сделанных спустя почти сто лет, «была поразительной».

Летом 2024 года Ослунд решил снова отправиться в те же места. Фотограф рассказал, что был потрясен увиденным: большая часть ледников, по его словам, растаяла.

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«Это печально. Особенно грустно, когда ты держишь в руках историческую фотографию, на которой весь фьорд был из ледников. Находясь на этом же фьорде сейчас, ты видишь, что ледники почти исчезли», — сказал он.

Фотограф вспоминает, что во время его пребывания за полярным кругом летом 2024 года, погода была «поразительно теплой». По его словам, тот месяц был «самым жарким за всю историю наблюдений в этом регионе».

«И вот вы стоите в Арктике в футболке и видите эти ледники, которые почти исчезли. <…> Арктика нагревается с огромной скоростью. Я ожидал, что ледники тают, но не настолько [быстро]. Это был шок», — заявил он.

По данным издания, летом 2024 года ледники Шпицбергена таяли самыми быстрыми темпами за все время наблюдений. Ослунд поделился, что еще 22 года назад, когда он впервые опубликовал сравнительные кадры таяния ледников, многие люди обвинили его подделке своих снимков.

«Я не знаю, почему люди не хотят верить в то, что это правда. Возможно, у них проблемы с восприятием науки и с тем, чтобы слышать ученых. Им легче поверить в то, что это подделка», — сказал он.

Тем не менее, подобная критика не обнадежила фотографа. Ослунд надеется, что его фотографии смогут подтолкнуть власти к решению проблемы климатического кризиса.

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