Гайд по визам в Европу для россиян

За два года войны государства Евросоюза ввели разные ограничения для россиян на получение виз, из-за чего уехать из РФ в Европу стало непросто. Тем не менее многие страны ЕС продолжают давать россиянам даже туристические визы. «Холод» составил список таких стран — и выяснил, что нужно для получения, как долго рассматривают заявки и как оформить визу за пределами РФ. Обо всем этом читайте в нашем гайде.

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Список стран шенгенской зоны, которые продолжают выдавать туристические визы россиянам: Австрия, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Португалия, Словения, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция. Информация актуальна на начало 2024 года, но ситуация может быстро меняться. Если вы подаетесь не из России, всегда лучше лично написать в консульство и попросить прислать точные требования и список документов. Испания, Италия, Франция и Греция лояльнее всего относятся к заявителям с российским гражданством.

🇪🇸 Испания

В России

Документы принимают в визовых центрах BLS International в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Самаре и других городах. Записываться на прием не обязательно, можно прийти и встать в живую очередь, но заявителей с предварительной записью будут принимать раньше тех, кто пришел без нее. Список необходимых документов можно найти по этой ссылке.

Документы нужно подавать не раньше чем за полгода до планируемой поездки. Официально заявки рассматривают около 45 календарных дней. На практике решения о выдаче чаще всего принимают за 11-15 рабочих дней. Часто выдают мультивизы (но не всегда) и на долгий срок — от 90 дней.

За пределами России

Формально вам нужно право на длительное проживание в стране подачи, например, долгосрочная виза (от 6 месяцев) или ВНЖ. Обойтись без этого можно, если подаваться на испанскую визу в Армении. Там можно легко оформить социальную карту, которая подойдет испанскому консульству вместо ВНЖ. Вкратце все выглядит так: вы приезжаете в Армению, делаете нотариальный перевод загранпаспорта, в любом паспортном столе заказываете карту, затем в бюро переводов переводите ее на английский и идете подавать документы на визу. Подробнее читайте по этой ссылке.

В последнее время количество желающих получить соцкарту выросло, поэтому появились очереди и, чтобы сделать это в Ереване, нужна запись. Если вам нужно получить карту быстрее, попробуйте съездить в другой город — в чатах говорят, что там можно попасть в живую очередь по талону или без (а сами очереди меньше).



Также испанскую визу можно получить в Узбекистане — подойдет временная регистрация по месту жительства сроком на 6 месяцев. Вот здесь можно прочитать об этом способе подробнее.

Где следить за ситуацией с выдачей виз

🇮🇹 Италия

В России

Если вы зарегистрированы в Москве или МО, то можете подать заявление в визовый центр VMS в Москве. Если вы зарегистрированы в Петербурге, Ленобласти, Карелии, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской или Псковской области — вам нужно подавать заявление в центры VMS в Петербурге или Архангельске. Если вы зарегистрированы в других регионах, подаваться нужно через визовые центры «Альмавива», которые находятся в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

Подавать документы нужно по предварительной записи. Список документов и требований вы найдете по этой ссылке. Обычно решение о выдаче принимают за 20-25 рабочих дней. Визы часто выдают на месяц или на более длительный срок — полгода, год.

За пределами России

В теории вы имеете право подаваться на итальянский шенген, если у вас есть право на долгосрочное пребывание в стране подачи. Например, если вы подаетесь из Армении, вам нужно доказательство легального пребывания, действующее минимум 3 месяца после завершения поездки; счет в армянском банке, который открыт уже три–шесть месяцев; справка с армянского места работы с указанием зарплаты, полученная не раньше чем за месяц до подачи на визу. Но на практике пока что известно только об отказах заявителям с российским гражданством, которые пытались получить итальянскую визу в Армении.



Также вы можете получить туристическую визу в Казахстане, если у вас есть разрешение на временное проживание (РВП) на срок более полугода.

Где следить за ситуацией с выдачей виз

🇫🇷 Франция

В России

Заявление можно подать в 18 городах России, включая Москву, Калининград, Новосибирск и Владивосток. Нужно заполнить анкету на France-Visas, затем записаться на прием в VFS Global. Список документов здесь.

Документы подаются не раньше чем за полгода и не позже чем за 15 дней до даты поездки. Чаще всего свободные слоты появляются примерно на две-три недели вперед, но поймать их сложно. По отзывам, в 2023 году получение решения о выдаче визы занимало от 9 до 22 дней. Сейчас оформление французской визы может занять 20-25 дней, но иногда — дольше. Визы часто выдают на полгода и дольше.

За пределами России

Вы имеете право подаваться на французский шенген, если у вас есть право на длительное проживание в стране подачи. Нет данных о получении визы без ВНЖ, но есть, например, с социальной картой Армении (как это работает с Испанией).

Где следить за ситуацией с выдачей виз

🇬🇷 Греция

В России

Визовые центры работают в 19 городах России, включая Москву, Калининград, Казань и Хабаровск. Предварительно нужно записаться на подачу. Исчерпывающий список документов можно найти здесь.

Документы нужно подавать не раньше чем за полгода и не позже чем за 15 дней до даты поездки. На обработку заявлений потребуется около 15 дней. Судя по отзывам, визу оформляют в среднем за пять-восемь рабочих дней и дают ее на даты поездки.

За пределами России

Чтобы податься на греческий шенген за пределами РФ, нужно иметь ВНЖ в стране подачи. Например, для подачи на визу в Армении нужен армянский ВНЖ, который будет действителен еще три месяца после окончания предполагаемой поездки. Кроме того, у вас у должен быть сертификат о постановке на консульский учет в посольстве РФ в Армении и штамп о прописке (действительный еще три месяца после окончания поездки). Со списком необходимых документов можно ознакомиться по этой ссылке.

Где следить за ситуацией с выдачей виз

🇦🇹 Австрия

В России

Подать документы на визу можно в визовых центрах в Москве, Петербурге, Казани, Новосибирске и еще 13 городах. На подачу нужно предварительно записаться.

Актуальные и подробные требования к документам можно найти на сайте визового центра. Перейдите по этой ссылке, выберите нужный тип визы и вкладку «Необходимые документы». Обратите внимание, что для подачи на визу подойдет страховой полис только от аккредитованных компаний.

Заявление обещают рассматривать до 15 календарных дней. Те, кто подавался на визу, рассказывают, что обычно заявки обрабатывают за пять-девять рабочих дней.

Одним визу выдают под сроки поездки или на короткий срок (две–четыре недели), другим могут выдать на более длительный срок, а многим отказывают. Консульства в основном указывают такие причины для отказа: сомнения в цели поездки; сомнения, что заявитель вернется в Россию после окончания срока действия визы; недостаточные финансовые гарантии.

За пределами России

Можно попробовать получить туристический шенген, если у вас есть подтверждение законного долгосрочного проживания в стране подачи, действительное в течение еще трех месяцев после предполагаемой даты выезда из Шенгенской зоны. Об успешных кейсах информации нет.

Где можно следить за ситуацией с выдачей виз

🇭🇺 Венгрия

В России

Документы принимают в визовых центрах VFS Global в Москве, Петербурге, Владивостоке, Уфе и так далее. Всего — в 21 городе России. Подавать заявление нужно по предварительной записи.

С полным списком документов и требований к ним можно ознакомиться на сайте VFS Global. Перейдите по этой ссылке и внизу страницы выберите тип визы «Туризм/ Другие частные визиты».

Документы можно подавать максимум за шесть месяцев до даты поездки. Минимальный срок, за который обещают рассмотреть заявку, — 15 календарных дней с момента поступления документов в консульский отдел посольства. День подачи документов не учитывается. Иногда сроки могут увеличить до 45 дней. Отказов не очень много, но в основном визы выдают под даты поездки.

За пределами России

По общим правилам вы имеете право подаваться на шенген, если у вас есть ВНЖ в стране подачи. Нам не удалось найти информацию о каких-то успешных кейсах получения визы без ВНЖ.

Где можно следить за ситуацией с выдачей виз

🇩🇪 Германия

В России

Документы принимают в визовых центрах Visametric в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске. Перед подачей документов нужно заранее заполнить анкету на сайте посольства, а после записаться в визовый центр. Список документов можно найти на Visametric в разделе «Шенгенская виза».

Заявления нужно подавать не раньше чем за шесть месяцев до даты поездки. Их обещают рассматривать не больше 45 дней, но сроки могут быть увеличены. Также, если вы подаетесь не из Москвы, документы все равно пересылаются на рассмотрение в визовый отдел посольства в Москве — это тоже может увеличить время. На практике все по-разному. Кто-то ждет положенные три-четыре недели, у других заявления рассмотрели за несколько рабочих дней.

За пределами России

У вас должен быть ВНЖ в стране подачи, чтобы подаваться на немецкую шенгенскую визу. Судя по отзывам из чатов, иногда может быть достаточно наличия РВП (например, в Казахстане) на шесть месяцев (при условии, что оно не закончится до конца пребывания в Германии). При этом проект MyReloc утверждает, что перед подачей на турвизу вам нужно прожить в Казахстане хотя бы полгода. А если вы прожили меньше, но хотите получить визу, нужно приложить рабочий контракт в Казахстане.

Где следить за ситуацией с выдачей виз

🇵🇹 Португалия

В России

Подать документы можно в визовых центрах BLS в восьми городах России. Сначала нужно записаться. Полный пакет документов вот здесь. Сборы за рассмотрение заявки можно оплатить только в рублях и наличными.

Визовый центр сообщает о таких сроках обработки заявлений: стандартно 15 рабочих дней, иногда срок может увеличиться до 45 дней. На практике часто заявления рассматривают 8-13 дней, но бывает и значительно дольше — несколько человек писали, что ждали один-два месяца. Визу в основном выдают под даты поездки.

За пределами России

Вы имеете право подаваться на шенген, если у вас есть ВНЖ в стране подачи. Не удалось найти информацию о каких-то исключениях или успешных кейсах получения визы без права на длительное проживание в стране подачи.

Где следить за ситуацией с выдачей виз

🇸🇮 Словения

В России

Заявления принимают в 19 городах. Предварительно нужно записаться. Со списком необходимых документов можно ознакомиться по этой ссылке (выберите категорию визы «туризм»). Обратите внимание, что к документам нужно приложить уже оплаченный авиабилет в Словению и обратно.

Заявление можно подавать минимум за 15 дней до поездки и максимум за полгода. Решение о выдаче принимают в среднем за 15 дней. Визы выдают под даты поездки.

За пределами России

Вы имеете право подаваться на шенген, если у вас есть ВНЖ в стране подачи. Не удалось найти информацию о каких-то исключениях или успешных кейсах получения визы без права на длительное проживание в стране подачи.

Где следить за ситуацией с выдачей виз

🇭🇷 Хорватия

В России

Визовые центры работают в 19 городах. Нужна предварительная запись на подачу. Также перед походом в визовый центр нужно заполнить анкету на сайте МИД Хорватии. Список документов вы найдете по этой ссылке (выберите категорию визы «туризм»).

Подавать документы лучше как минимум за 45 календарных дней до поездки, потому что документы рассматривают долго — около 30 календарных дней, но возможно ожидание в течение двух месяцев. Визы выдают под даты поездки.

За пределами России

Вы имеете право подаваться на шенген, если у вас есть ВНЖ в стране подачи. Не удалось найти информацию о каких-то исключениях или успешных кейсах получения визы без права на длительное проживание в стране подачи.

Где следить за ситуацией с выдачей виз

🇨🇭 Швейцария

В России

Документы принимают в пяти городах. Нужно зарегистрироваться и заполнить анкету на сайте визового центра. Список документов можно найти здесь.

Подавать документы рекомендуют за 45 дней до поездки, но на практике их рассматривают за 3-10 рабочих дней. Визы выдают как на короткий срок (пять-девять дней), так и на длительный (полгода, год).

За пределами России

Вы имеете право подаваться на шенген, если у вас есть ВНЖ в стране подачи. Не удалось найти информацию о каких-то исключениях или успешных кейсах получения визы без права на длительное проживание в стране подачи.

Где следить за ситуацией с выдачей виз

🇸🇪 Швеция

В России

Визовые центры работают в 20 городах. Предварительно нужно записаться. Список документов вы найдете по этой ссылке (выберите категорию визы «туризм»). Шведское посольство не рекомендует оплачивать бронь билетов до получения визы.

В последнее время заявки рассматривают за 15 календарных дней. Но бывает по-разному: иногда могут рассмотреть быстрее, а в некоторых случаях дольше. Также страна часто отказывает в выдаче визы, даже если у заявителя есть приглашение от родственников — граждан Швеции. Отказы в основном мотивированы сомнениями в том, что заявитель вернется в Россию, и недостаточно обоснованными (или недостоверными) целями поездки. А если визу все же выдают, то в основном под даты поездки.

За пределами России

Вы имеете право подаваться на шенген, если у вас есть ВНЖ в стране подачи. Не удалось найти информацию о каких-то исключениях или успешных кейсах получения визы без права на длительное проживание в стране подачи.

Где следить за ситуацией с выдачей виз