Netflix решил полностью отказаться от интерактивных фильмов

Стриминговый сервис Netflix решил отказаться от выпуска новых и поддержки почти всех действующих интерактивных фильмов и шоу. Усилия сервиса развивать подобный контент «завершились разочарованием», сообщило издание The Verge.

С 1 декабря на Netflix останутся доступны четыре из 24 действующих интерактивных проектов. Во вкладке «Интерактивные спецвыпуски» останутся только специальный эпизод «Брандашмыг» сериала «Черное зеркало», фильм «Несгибаемая Кимми Шмидт: Кимми против преподобного», шоу «Ранвир и Беар Гриллс против дикой природы» и шоу «Ты против природы».

Сервис собирается исключить из списка доступных свой самый первый опыт интерактивной игры, обратило внимание The Verge. Это анимационный короткометражный фильм 2017 года «Кот в книге: в ловушке эпичной сказки». По сюжету, Кот в сапогах после боя с пиратами-ниндзя находит книгу сказок. Когда он ее открывает, для зрителя начинается игра. Пользователь должен выбирать действия, которые помогут освободить Кота из книги.

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Относительно небольшое количество доступных зрителю проектов говорит о том, что формат не пользовался большим спросом, пишет The Verge.

Эпизод «Черное зеркало: Брандашмыг», вышедший в декабре 2018 года, оказался успешным, и именно благодаря этому релизу Netflix начал развивать формат, отметило издание. Выходили специальные выпуски анимационных франшиз «Босс-молокосос» и «Кармен Сандиего», игры по мотивам мультфильмов «Барби» и «Спирит».

Последним крупным проектом стал ромком 2023 года «Выбери любовь», где зрителю предлагалось принимать решения за героиню, выбирая для нее партнера.

В Netflix подтвердили, что отказываются от развития интерактивного контента. «Технология служила своей цели, но теперь ее использование ограничено, поскольку мы сосредоточились на технологиях в других областях», — объяснила The Verge пресс-секретарь Netflix Крисси Келлехер.

Руководитель направления Майк Верду недавно написал у себя в LinkedIn, что компания больше не занимается созданием интерактивных игр. Верду заявил, что получил в компании должность вице-президента направления «ИИ для игр».

Netflix пытается найти свою дорогу в игровой индустрии, пишет The Verge. У площадки есть линейка мобильных игр, созданных в основном на базе собственных шоу. Но компания недавно закрыла студию разработки крупнобюджетных игр, так и не запустив ни одного проекта. Стриминговый сервис для игр, бета-версия которого была представлена год назад, до сих пор находится в стадии тестирования, пишет The Verge.

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