Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании

Суд в Дублине приступил к рассмотрению иска, в котором заявительница обвинила бывшего чемпиона UFC по смешанным единоборствам Конора Макгрегора и его друга Джеймса Лоуренса в изнасиловании. Об этом пишет британская газета The Guardian.
Никита Ли Лаймхин утверждает, что стала жертвой сексуализированного насилия со стороны бойца во время вечеринки 9 декабря 2018 года. По ее словам, накануне Макгрегор и Лоуренс забрали ее и еще нескольких женщин с другой вечеринки. Некоторое время они катались по городу, сигналили и употребляли кокаин, которым всех угощал боец.
Позже они приехали в пентхаус Макгрегора, где продолжили веселиться. В какой-то момент, по словам заявительницы, Макгрегор позвал ее в спальню и начал приставать. Ли Лаймхин, по ее словам, не хотела заниматься сексом, потому что у нее были месячные, и сказала об этом бойцу. Тогда он, по ее словам, прижал ее к кровати и продолжил приставать.
Адвокат истицы Джон Гордон заявил, что его доверительница пыталась сопротивляться, но не могла ничего поделать, так как физически Макгрегор был гораздо сильнее.
«Вы увидите фотографии ее рук и запястий, которые черно-синие. Вы увидите, что на ее левой груди есть кровавая царапина. Царапина там, потому что она носила часы и держала руки поднятыми, чтобы защитить себя. На нее надавили, и часы оставили след на ее груди», — сказал он, выступая перед присяжными.
В какой-то момент женщина перестала сопротивляться, потому что боялась за свою жизнь. Об этом она сама рассказала врачу-гинекологу, к которому обратилась за помощью на следующее утро. В медицинском заключении, составленном по итогам приема, подробно описаны обширные синяки по всему телу Ни Лаймхин, а также упомянутая адвокатом царапина на груди. Кроме того, врач сообщил, что ему пришлось использовать щипцы, чтобы удалить из тела женщины застрявший гигиенический тампон.
В свою очередь, представители Макгрегора обратили внимание суда на то, что заявительница в течение нескольких лет ничего не говорила об изнасиловании, и заявили, что Ли Лаймхин пытается вымогать деньги у знаменитого бойца.
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