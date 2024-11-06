EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Пингвин проплыл от Антарктиды до Австралии и выжил

2 минуты чтения 06.11.2024

Императорский пингвин вышел на берег на пляже в Австралии после того, как проплыл более трех тысяч километров из Антарктиды. Это первый случай, когда пингвина заметили так далеко на севере. Об этом сообщает CNN

Пингвин вышел к людям на пляже Оушен-Бич в штате Западная Австралия. Представитель Департамента биоразнообразия, охраны природы и достопримечательностей Австралии (DBCA) рассказал, что пингвина обнаружили истощенным. Сейчас он находится под присмотром специалистов по дикой природе. Его восстановление может занять несколько недель.

Первым пингвина заметил местный серфер Аарон Фаулер. Он рассказал, что пингвин вышел из воды и сразу пошел к людям. «Он попытался сделать что-то вроде скольжения на животе, думая, что это снег, наверное, но просто уткнулся лицом в песок. [А затем] встал и отряхнул с себя весь песок», — вспомнил Фаулер.

Императорский пингвин оказался под угрозой исчезновения
Императорский пингвин оказался под угрозой исчезновения
Всему виной изменение климата и позеленевшая Антарктида, которая может измениться навсегда
Мир7 минут чтения

CNN описывает путь пингвина как «эпическое путешествие». Оушен-Бич находится более чем в трех с половиной тысячах километрах от Антарктиды, где и обитают императорские пингвины. Телеканал предполагает, что животное могло проплыть и значительно большее расстояние.

Научный сотрудник Университета Западной Австралии Белинда Кэннелл заявила, что императорского пингвина впервые заметили так далеко на севере от Антарктиды. Она рассказала, что пингвины обычно следуют по течениям, чтобы найти себе пищу. В этот раз, по ее словам, течение могло сместиться в сторону Австралии, поэтому пингвин уплыл именно по этом маршруту.

Императорские пингвины — самые крупные из 18 видов пингвинов. Они могут вырастать до 1,1 метра и весить до 40 килограммов. Сейчас этот вид оказался под угрозой исчезновения из-за изменения климата. Обычно пингвины обитают на льдинах в открытом море, но из-за глобального потепления их привычная среда обитания постепенно исчезает. Кроме того, стремительно зеленеет и сама Антарктида — ее земли теряют свой снежный покров и вместо этого покрываются мхами.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше

Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.

О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.

Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!

Поддержать

Посмотрите другие материалы

Трамп выиграл выборы
Мир
Трамп выиграл выборы
Он обещает закончить войну в Украине и устроить самую массовую депортацию мигрантов в истории США
10 минут чтения
ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран
Общество
ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран
Чем это грозит и как себя вести, если избежать разговора с силовиками не получается
6 минут чтения
Социальные сети мешают жить
Интернет и мемы
Социальные сети мешают жить
Они вредят ментальному здоровью, подсовывают ненужную информацию и учат ненавидеть женщин. Рассказываем, как сидеть в них реже
7 минут чтения
Полезная доза кофе есть
Общество
Полезная доза кофе есть
Он снижает риски развития рака, сахарного диабета и болезни Паркинсона. Когда он начинает приносить вред?
8 минут чтения
Действительно ли побеждает Россия?
Политика
Действительно ли побеждает Россия?
Многие либеральные блогеры, видя успехи ВС РФ в Донбассе, считают, что для Украины все потеряно. Но они упускают массу нюансов
4 минуты чтения
Я учила первоклассников в частной школе. Война разрушает даже их
Общество
Я учила первоклассников в частной школе. Война разрушает даже их
Полтора года я наблюдала, как «мы их разбомбим» и «за наших» прорывается в разговорах о греческих мифах
12 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.