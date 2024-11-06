Пингвин проплыл от Антарктиды до Австралии и выжил

Императорский пингвин вышел на берег на пляже в Австралии после того, как проплыл более трех тысяч километров из Антарктиды. Это первый случай, когда пингвина заметили так далеко на севере. Об этом сообщает CNN

Пингвин вышел к людям на пляже Оушен-Бич в штате Западная Австралия. Представитель Департамента биоразнообразия, охраны природы и достопримечательностей Австралии (DBCA) рассказал, что пингвина обнаружили истощенным. Сейчас он находится под присмотром специалистов по дикой природе. Его восстановление может занять несколько недель.

Первым пингвина заметил местный серфер Аарон Фаулер. Он рассказал, что пингвин вышел из воды и сразу пошел к людям. «Он попытался сделать что-то вроде скольжения на животе, думая, что это снег, наверное, но просто уткнулся лицом в песок. [А затем] встал и отряхнул с себя весь песок», — вспомнил Фаулер.

Императорский пингвин оказался под угрозой исчезновения Всему виной изменение климата и позеленевшая Антарктида, которая может измениться навсегда Мир 7 минут чтения

CNN описывает путь пингвина как «эпическое путешествие». Оушен-Бич находится более чем в трех с половиной тысячах километрах от Антарктиды, где и обитают императорские пингвины. Телеканал предполагает, что животное могло проплыть и значительно большее расстояние.

Научный сотрудник Университета Западной Австралии Белинда Кэннелл заявила, что императорского пингвина впервые заметили так далеко на севере от Антарктиды. Она рассказала, что пингвины обычно следуют по течениям, чтобы найти себе пищу. В этот раз, по ее словам, течение могло сместиться в сторону Австралии, поэтому пингвин уплыл именно по этом маршруту.

Императорские пингвины — самые крупные из 18 видов пингвинов. Они могут вырастать до 1,1 метра и весить до 40 килограммов. Сейчас этот вид оказался под угрозой исчезновения из-за изменения климата. Обычно пингвины обитают на льдинах в открытом море, но из-за глобального потепления их привычная среда обитания постепенно исчезает. Кроме того, стремительно зеленеет и сама Антарктида — ее земли теряют свой снежный покров и вместо этого покрываются мхами.

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