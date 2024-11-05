Россиянин пронес в самолет запал от гранаты

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково задержали мужчину с запалом от гранаты, сообщили 3 ноября РЕН и 78.ru. Источники изданий рассказали, что пассажир прилетел из другого города и ожидал стыковочный рейс.

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Телеграм-канал «Авиаторщина» 5 ноября рассказал, что мужчина летел из Минеральных Вод в Челябинск с пересадкой в Пулково, оба рейса выполняла авиакомпания «Россия». Телеграм-канал называет изъятый предмет «электродетонатором», источники российских СМИ — «запалом от гранаты».

По информации «Авиаторщины», челябинца задержали и опросили, также силовики проверяют, как сотрудники безопасности аэропорта Минеральных Вод пропустили пассажира с запрещенным предметом.

РЕН и 78.ru опубликовали новости о задержании мужчины с детонатором вечером 3 ноября. Рейс авиакомпании «Россия» ежедневно вылетает из Пулково в Челябинск в 0:25. Согласно данным сайта FlightAware, 2, 3 и 4 ноября рейс в Челябинск вылетал из Пулково без задержек.

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