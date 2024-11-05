На полицейских завели дело за избиение мужчины

Следственный комитет Мурманской области возбудил уголовное дело против двоих полицейских, которые избили 21-летнего местного жителя. МВД пообещало уволить этих сотрудников «по отрицательным основаниям» и наказать их руководителя, если их вина будет доказана.

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Как пишет пресс-служба СК, 22 октября силовики «необоснованно» избили мужчину 2003 года рождения на улице Шабалина в Мурманске. МВД уточняет, что полицейские подозревали мужчину в имущественном преступлении.

Полицейские били мужчину руками и ногами в голову и живот, пишет СК. Их подозревают в превышении должностных полномочий группой лиц с применением насилия (статья 286, часть 3 УК, пункты «а, г»).

Юристы «ОВД-Инфо» в инструкции для пострадавших от полицейского насилия пишут, что вероятность возбудить дело против силовиков «очень низкая». В 2021 году «Комитет против пыток» сообщал, что в их практике в 51 проценте случаев так и не удается добиться возбуждения уголовного дела.

Согласно статистике «Команды против пыток», доля оправданий в делах о полицейском насилии — 3,72 процента, это в 25 раз выше общего процента оправдательных приговоров (0,15 процента).

Самый распространенный способ пыток — побои, их силовики применяют в 60 процентах известных правозащитникам случаев.

В последние годы сокращается число пыток с тяжкими последствиями для здоровья или со смертельным исходом, сообщают исследователи КПП. Cиловики стали реже связывать людей, надевать наручники и использовать сексуализированное насилие; при этом они стали чаще применять слезоточивый газ и электрошокеры.

В России стали «гуманнее» пытать В это сложно поверить, но правозащитники подтверждают. Помогли СМИ и интернет Общество 3 минуты чтения

В КПП считают, что силовики перешли к пыткам, оставляющим меньше следов на теле, из-за развития интернета, независимых СМИ и НКО, которые помогают пострадавшим с оглаской и юридической защитой.