Силовики стали реже применять жестокие пытки к россиянам

За последние 25 лет силовики стали реже использовать жестокие пытки. К такому выводу пришла «Команда против пыток» в исследовании «Анатомия распада». Его материалы есть в распоряжении редакции «Холода».

«Команда против пыток» проанализировала 320 заявлений людей, которые обращались за помощью к правозащитникам с жалобами на пытки с 1998 по 2023 годы. В выборку попали в том числе и дела, не дошедшие до суда. Согласно этим данным, самая большая доля пыток, которые привели к тяжкому вреду здоровью, произошла с 1999 по 2003 годы. В эти годы доля смертельных случаев составляла 4% от числа заявлений.

С 2004 по 2008 годы пыток со смертельным исходом стало больше — 15% от числа дел. Но доля тяжкого вреда здоровью снизилась: с 16% в первую пятилетку до 3% во вторую. Затем смертельных исходов и пыток, которые привели к тяжелым последствиям для здоровья, стало меньше. К 2023 году смертельный исход был в 3% дел, а тяжкий вред здоровью — в 4%. Доля издевательств, которые не привели к последствиям для здоровья задержанных и заключенных, за 25 лет выросла в 1,75 раза — с 36% до 63%.

Некоторые виды насилия перестали быть популярными: силовики реже стали связывать людей, надевать наручники для пыток и использовать сексуализированное насилие. Но более популярными стали дистанционные методы воздействия: шокеры и слезоточивый газ. Самым распространенным способом насилия остаются побои, в том — на них приходится более 60% всех случаев. Чаще всего заключенных и задержанных избивают руками, ногами и применяют к ним боевые приемы — например, заламывание рук и сваливание с ног.

Число воздействий на одного пострадавшего в рамках одной пыточной сессии стало почти вдвое меньше. Например, если в конце 1990-х одного задержанного подвергали за раз 3,5 разным воздействиям, то сегодня — двум.

С начала 2010-х годов силовики стали чаще применять способы насилия, которые не оставляют следов на теле жертвы. Побои становятся менее жестокими, а избиения заменяют психологическим давлением или пытками сном. Правозащитники связывают это с развитием интернета, работой независимых СМИ, а также некоммерческих организаций, которые помогают пострадавшим от пыток. В последние годы силовики стали больше бояться огласки, поэтому адаптировали свое поведение.

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