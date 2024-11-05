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Мир

Европейцы ждут полномасштабной войны на Ближнем Востоке

2 минуты чтения 05.11.2024

Аналитическая компания YouGov провела опросы жителей семи стран Европы и пришла к выводу, что больше половины населения ожидают начала полномасштабной войны между Израилем и Ираном. Многие также критикуют действия Израиля и считают, что Израиль не должен получать военную помощь, если такая война начнется. Об этом сообщает The Guardian. 

Большинство жителей семи стран западной Европы — Германии, Франции, Испании, Италии, Великобритании, Швеции и Дании — находят «довольно» или «очень» вероятным начало полномасштабной войны между Ираном и Израилем. Так считают 52% жителей Дании, 58% жителей Франции, 59% — в Германии, по 61% — в Италии и Великобритании и 65% в Испании. При этом большинство осуждают нападение ХАМАСа на Израиль. Опрос показал, что осуждают ХАМАС 65% жителей Франции и 82% жителей Испании. 

Несмотря на это, европейцы также осуждают ответные меры Израиля по отношению к сектору Газа. Меньше всех военный ответ Израиля осуждают в Германии — 43% жителей. Показатели больше посчитаны в других странах: 46% во Франции, 47% в Великобритании 57% в Италии и 65% — в Испании. 

Последующие атаки Израиля на Иран и Ливан также многие находят несправедливыми и неоправданными. Процент тех, кто осудил нападение на Иран, колеблется от наименьших 45% в Дании до наибольших 68% в Испании. При этом ответные атаки Ирана жители Европы также находят неоправданными — 58% во Франции и 71% в Испании. Нападение Израиля на Ливан считают неоправданными 47% в Дании, 49% в Германии, 50% во Франции и Великобритании, 57% в Италии и 65% — в Испании. 

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Почти 40% в Германии, Швеции, Великобритании и Дании и около 30% в Италии, Франции и Испании, опрошенных во всех семи странах считают, что введение израильских войск в сектор Газа — оправданная мера, но «Израиль зашел слишком далеко и убил слишком много мирных жителей». Также от четверти до трети опрошенных во всех странах считают что Европа и США «вообще не должны были участвовать в конфликте» и что им необходимо было сдерживать правительство Нетаньяху. 

Мнения в Европе насчет нападения ХАМАСа на Израиль и последующих ответных действий Израиля давно разделены. В то время как Ирландия и Испания признают независимость Палестины как государства, другие страны, вроде Германии, до сих пор видят безопасность Израиля главным пунктом своей внешней политики.

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