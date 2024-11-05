Министр спорта «дал леща» сыну из-за его желания бросить каратэ

Министр спорта Михаил Дегтярев со сцены просветительского марафона «Знание» рассказал, как ударил старшего сына, чтобы убедить не бросать занятия каратэ. «Леща дал ему — и все», — сказал Дегтярев. Видео с отрывком выступления опубликовал телеграм-канал Ксении Собчак.

Сына зовут Петр, рассказал собравшимся в зале министр. По его словам, сын благодарен, «потому что в 14 лет черный пояс получил». Это произошло в Хабаровске, а теперь подросток продолжает заниматься в Москве, добавил Дегтярев.

«А что вы сказали сыну? Я так, на заметку» — поинтересовалась у чиновника ведущая просветительского марафона.

«Да леща дал ему и все. А че, а как иначе? Отец!» — ответил министр.

На видео слышно, как ведущая смеется ответу, а в зале аплодируют.

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Дегтярев выступал на марафоне с рассказом о том, что спортивные объекты появляются в России благодаря Владимиру Путину.

«Все, что построено за последние 20 с лишним лет — бассейны, спорткомплексы, дворцы, ледовые, стадионы, горнолыжка, — это все он, это с неба не падает», — заявил министр. Он попросил аудиторию поддерживать «нашего национального лидера, лучше всего делом».

Корреспондент РБК обратил внимание, что на чиновнике в тот момент была надета майка с Путиным. По словам министра, в ней он встречал Новый год.

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Дегтярев возглавил Министерство спорта в мае. В октябре Путин поддержал идею руководства федерации тенниса выдвинуть кандидатуру Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России.

С сентября 2021 года по май 2024-го Дегтярев занимал должность губернатора Хабаровского края и председателя регионального отделения ЛДПР. Бывший депутат Госдумы занял место краевого главы после задержанного по уголовному делу губернатора Сергея Фургала. Фургала обвинили в организации заказных убийств и незаконном обороте оружия, приговорив в итоге к 22 годам колонии. Задержание сопровождалось акциями протеста, на которые тысячами выходили местные жители.