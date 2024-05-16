Кремль призвал подконтрольные СМИ расхваливать Путина за перестановки в правительстве

Кремль составил для пропагандистов и провластных СМИ методичку, в которой описал, как они должны рассказывать о перестановках в правительстве, которые произошли после инаугурации Владимира Путина. С документом ознакомилась «Медуза».

В методичке речь идет о четырех людях: экс-губернаторе Калининградской области Антоне Алиханове (он стал министром промышленности), экс-главе Хабаровского края Михаиле Дегтяреве (он возглавил Минспорта), бывшем главе Курской области Романе Старовойте (отныне министр транспорта) и экс-губернаторе Кемеровской области Сергее Цивилеве (теперь министр энергетики).

Администрация президента «рекомендует» пропагандистам акцентировать внимание на том, что все вышеперечисленные люди заслужили повышение своей «эффективной работой». Например, Цивилев (муж племянницы Путина Анны Цивилевой) «проявил себя» на посту губернатора, управляя «сложным регионом со своей спецификой». При этом его конкретные заслуги в методичке не приводятся, отмечает «Медуза». Нет в документе и упоминаний о его родственных связях с Путиным и о коррупционных скандалах с его участием.

Про Романа Старовойта рекомендуется говорить, что он «прошел проверку боем», так как Курская область «находится на передовой» и регулярно попадает под обстрелы. Также в методичке сказано, что Старовойт окончил так называемую школу губернаторов — это неофициальное название программы развития управленческого кадрового резерва РАНХиГС.

«Школу губернаторов» окончил и экс-глава Хабаровского края Михаил Дегтярев, говорится в документе. Кремль посоветовал пропагандистам рассказывать аудитории, что он получил опыт «руководства сложным регионом» и «поддержку избирателей». О массовых протестах, которые прошли в Хабаровском крае после ареста бывшего губернатора Сергея Фургала и назначения вместо него Дегтярева, в документе ничего не сказано.

Алиханова авторы методички предлагают называть одним из самых молодых губернаторов. Также они советуют рассказывать, что он в качестве наставника участвует в кадровом конкурсе «Лидеры России», который курирует первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Про временно исполняющих обязанности губернаторов, которые сменили Дегтярева, Алиханова, Старовойта и Цивилева, рекомендуется говорить, что они тоже прошли «школу губернаторов», которая «стала настоящей опорой для президента».

Кроме прочего, Кремль требует, чтобы пропагандисты подчеркивали «успешность кадровой политики» Путина, и говорили, что он «всегда выбирает лучших». «Его отбор кандидатов на руководящие посты всегда был безошибочным и продуманным», — говорится в методичке.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.