«Движение “Я/МЫ Сергей Фургал”» признали экстремистским

Хабаровский краевой суд признал экстремистским и запретил на территории России «движение "Я/МЫ Сергей Фургал"». Об этом сообщила прокуратура края, представители которой обращались в суд с соответствующим иском.

В нем ведомство утверждало, что движение «под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора региона осуществляет экстремистскую деятельность», а именно стремится изменить основы конституционного строя и сменить власть в стране насильственным путем.

Для этого, по мнению прокуратуры, участники движения используют «различные политические технологии воздействия на принятие органами власти решений, включая организацию и проведение несогласованных массовых публичных мероприятий».

Кроме того, они якобы «распространяют призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, организации массовых беспорядков, совершению насильственных действий в отношении представителей власти». По заявлению прокуратуры, движение якобы действовало «в активной координации различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России».

О подаче иска о признании «движения “Я/МЫ Сергей Фургал”» экстремистским стало известно 7 февраля. Суд рассмотрел его в закрытом режиме.

«Я/МЫ Сергей Фургал» — популярный лозунг среди участников протестов, которые начались в Хабаровском крае в 2020 году после задержания бывшего тогда местным губернатором Сергея Фургала. Его обвинили в организации заказных убийств и незаконном обороте оружия и в феврале 2023 года приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Сам Фургал свою вину не признал.

Как отмечает «Медиазона», официально движение или организация «Я/МЫ Сергей Фургал» нигде не зарегистрирована. Впрочем, суды в России и ранее признавали экстремистскими несуществующие организации. Так, например, в ноябре 2023 года было признано экстремистским и запрещено в России «международное движение ЛГБТ».

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