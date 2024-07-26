Десятки россиян пробились на Олимпиаду в обход России

В 2023 году Международный олимпийский комитет дисквалифицировал на неопределенный срок Олимпийский комитет России, из-за чего россияне сохранили возможность участия в парижских Играх только в нейтральном статусе. Для этого им необходимо было одобрение специальной комиссии МОК, которое получили 36 спортсменов, а решили участвовать в Играх в итоге только 15. Их оказалось меньше, чем тех атлетов, кто ранее выступал за Россию, но затем сменил спортивное гражданство — в общей сложности таких спортсменов в Париже будет более полусотни. «Холод» подсчитал, что 23 из них сделали свой выбор уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Всего уроженцев России на Олимпиаде — более 70, но далеко не все из них когда-либо тренировались в России или представляли ее. Под нейтральным флагом на 33-х Олимпийских играх, церемония открытия которых 26 июля проходит в Париже, выступят 32 спортсмена: помимо 15 россиян это 17 представителей Республики Беларусь (спортивные санкции против Беларуси также были введены в первую неделю после начала полномасштабной войны).

Иностранные уроженцы России Например, 27-летний британский боксер Делишес Ори родился в Москве, жил в Воронеже, а в Бирмингем переехал в возрасте 7 лет. Хотя русскоязычному Ори поначалу нелегко давался английский, а паспорт Великобритании он получил лишь в 21, вся его карьера связана с этой страной. Уроженцы России есть даже в украинской команде: футболист Максим Таловеров родился в 2000 году в Нальчике, где его отец, тоже футболист, играл за местный «Спартак». Связь этих участников Олимпиады с российским спортом минимальна, и никакие ограничения в их отношении не применяются, как и в отношении спортсменов, имеющих к России более прямое отношение, но с рождения обладающих другим паспортом. Двукратная чемпионка Кипра по дзюдо София Асвеста с 2018 года тренируется в Туапсе. В 2021 году Кубанский университет физкультуры, спорта и туризма, поздравляя дзюдоистку с премией лучшей спортсменке Кипра, называл ее своей студенткой. У Асвесты есть гражданство России, но со спортивной точки зрения она киприотка. Французский волейболист Женя Гребенников, родившийся в Ренне в семье советского волейбольного тренера Бориса Гребенникова, объяснял журналистам, что решил остаться в Санкт-Петербурге, где играет за местный «Зенит», несмотря на критику в соцсетях. На решение повлиял выгодный контракт. Ныне молдавский дзюдоист Адиль Османов вырос в Москве и на городских соревнованиях представлял Восточный административный округ столицы. В 2016 году на московском первенстве по дзюдо в его возрастной категории спортсмен по имени Адиль Османов числился представителем «ЛНР». В сборную России Османов не попадал, поэтому перешел в молдавскую, за которую выступает с 2017 года.

Один из них — борец-вольник Магомедхабиб Кадимагомедов. Из-за традиционно высокой конкуренции (шутят даже, что чемпион Дагестана — более уважаемый титул, чем чемпион мира или Европы) российские борцы нередко переходили в сборные других стран, и Кадимагомедов в 2020 году стал одним из таких атлетов. От Беларуси он успешно отобрался на проходившую в 2021 году Олимпиаду, где проиграл в финале россиянину Заурбеку Сидакову.

Сидакова же не допустили на Игры, поскольку 18 марта 2022 года он присутствовал на митинге, посвященном «восьмой годовщине присоединения Крыма к России в ”Лужниках”». Из-за отстранения лидеров в Париж в итоге не поехали все российские борцы. Кадимагомедову повезло больше: он прошел проверку комиссии МОК и теперь будет фаворитом в весе до 74 кг. В то же время спортсмены, выбравшие себе новую страну более осмотрительно, такой проверки и вовсе избежали.

В чем заключается проверка Индивидуальные нейтральные атлеты с российскими и белорусскими паспортами могли квалифицироваться в Париж-2024 только в личном зачете. При этом на Игры не допускали тех из них, кто:

– активно поддерживал войну в Украине;

– имел контракт с российскими или беларускими военными структурами или органами национальной безопасности (в том числе выступал за спортивные общества ЦСКА или «Динамо»);

– не прошел проверку на допинг. Помимо этого флаг, гимн, национальные цвета и другая символика России и Беларуси не появятся ни в одном официальном месте и ни на одном официальном мероприятии Олимпиады.

«Чисто финансовое решение»

Помимо Кадимагомедова 52 участника стартующих Олимпийских игр успели прежде выступить на соревнованиях различного уровня как представители России. Именно такие примеры выбора спортивного гражданства учитывал «Холод». И если почти за 10 лет, с 2012 по 2021 год, в другие сборные перешли 30 россиян, за следующие два — сразу 23.

До 2022 года причины перехода в другую сборную чаще всего были связаны с внутренней конкуренцией, особенно сильной в единоборствах: 17 спортсменов из 30 — борцы и дзюдоисты. Еще трое: Юлия Путинцева, Александр Бублик и Елена Рыбакина — теннисисты, все они представляют Казахстан, где местная федерация предлагала оплату всех расходов на перелеты, команду и проживание.

«Это было чисто финансовое решение. Но дело не в том, что мне дали много денег. Когда я перешел, я был еще подростком. Мне сделали предложение, и я согласился. Казахстанская федерация дала мне возможность стать хорошим игроком», — объяснял Бублик.

Иногда выбор лучших условий для тренировок и выступлений заставлял спортсмена переходить под новый флаг более одного раза. Дзюдоист Зелим Коцоев в 2015 году сменил Россию на Украину, а вскоре Украину — на Азербайджан. Борец Магомед Рамазанов в начале 2022 года тренировался со сборной Румынии, которую тогда возглавлял другой дагестанец, Юсуп Абдусаламов. В итоге Рамазанов уже в этом году оказался в Болгарии, за сборную которой с 2020 года выступал его брат, и от этой страны отобрался в Париж. Младшему Рамазанову, Рамазану, это, кстати, не удалось.

Одним из последних спортсменов, успевших начать процедуру смены юрисдикции еще до войны, стал ватерполист Константин Харьков: лидер сборной России в 2021 году заявил, что ему «хочется медалей», и согласился на год «карантина» (времени без соревнований между последним выступлением за прежнюю сборную и первым за новую). Разрешение играть за команду Хорватии Харьков получил в феврале 2022 года.

«Мысль пришла 24 февраля 2022-го»

Неофициальный рекордсмен мира по велоспорту (рекорд скорости на 200 метров, установленный в Москве в 2022 году, не был засчитан) Михаил Яковлев — один из наиболее заметных спортсменов, отказавшихся выступать за Россию после начала полномасштабного вторжения. Призер чемпионатов мира и Европы на треке эмигрировал в Израиль вместе с родителями и бабушкой из Москвы.

«Мысль пришла 24 февраля 2022-го. До этого я всерьез никогда не думал о таком варианте. В России было хорошо, меня все устраивало. Но тут я понял, что необходимо действовать. У меня бабушка еврейка, была возможность получить израильский паспорт, и я ей воспользовался», — рассказал Яковлев, до того никогда в Израиле не бывавший.

В пропагандистском шоу «Есть тема» на федеральном канале «Матч ТВ» Яковлева назвали предателем. Спорным «патриотическая общественность» сочла и решение властей Якутии премировать за успешное выступление на Азиатских играх легкоатлетку Сардану Трофимову, с 2022 года представляющую Кыргызстан. Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев пообещал, что в связи с выплатой произведут проверку.

«Я хочу так сказать: почему-то люди считают нас не патриотами, мол, поменяли гражданство. Я считаю себя патриотом Якутии», — говорила Трофимова.

Вопросы по поводу смены спортивного гражданства были и к гимнастке Вере Туголуковой, правда, с другой стороны: польские спортивные чиновники сочли, что 15-летнюю представительницу Кипра слишком высоко оценили на квалификационном турнире в ущерб спортсменке из Польши. Несмотря на переход в другую команду, Туголукова продолжила тренироваться на базе российской сборной в Новогорске, где сфотографировалась с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

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Кипр — один из лидеров среди стран, предоставивших россиянам гражданство после начала войны: на Олимпиаде за эту европейскую сборную выступят трое спортсменов, ранее представлявших РФ. Столько же едет от Узбекистана, больше — от Сербии (4). Лидеры за все годы — Узбекистан (7), Сербия (6), Казахстан (5).

Среди видов спорта, российские представители которых наиболее востребованы у других стран, безоговорочно лидирует вольная борьба: в Париже выступят 17 бывших россиян-борцов. Дзюдоистов — 6, теннисистов — 5.

15 россиян под нейтральным флагом — самая малочисленная делегация страны с 1908 года, когда в Лондоне выступили шесть спортсменов из России. Если считать вместе с бывшими представителями различных российских сборных, в Париже-2024 будет 68 россиян. Три года назад в Токио Олимпийский комитет России представляли 336 атлетов. В Лондоне-2012, до допинговых скандалов и аннексии Крыма, их было 436.