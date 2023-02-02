Присяжные признали экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала виновным в причастности к заказным убийствам 

Коллегия присяжных признала бывшего главу Хабаровского края Сергея Фургала виновным во всех трех вменяемых ему убийствах. По их мнению, он не заслуживает снисхождения при вынесении приговора.

В частности, Фургала обвиняют в организации в 2004 году убийства бизнесмена Евгения Зори, которого расстреляли на парковке собственного дома. По версии следствия, мотивом стал конфликт Фургала и Зори по поводу обанкротившегося завода ЖБИ-2.

Также бывшего главу Хабаровского края присяжные признали виновным в организации покушения на Олега Булатова, который работал в одной из компаний Фургала и якобы знал об убийстве Зори.

Еще один эпизод — неудачная попытка покушения на бизнесмена Александра Смольского в 2004 году. Как пишет «Медиазона», подчиненные Фургала бросили две гранаты в гараж скупщика металлолома Александра Смольского, который, по данным следователей, мешал бизнесу Фургала.

Сергей Фургал вину не признал и был не согласен с решением присяжных.

«Ну стыдно же, ну студно. За вас стыдно», — прокомментировал он вердикт.

Также коллегия присяжных заседателей сочла виновными сообщников Фургала — Андрея Карепова, Марата Кадырова и Андрея Палею. Следствие считает, что они были организаторами и исполнителями убийств.

Сергей Фургал был губернатором Хабаровского края с сентября 2018 по июль 2020 года. 9 июля его арестовали и поместили в СИЗО «Лефортово» в Москве. После этого в Хабаровском крае полгода проходили массовые акции протеста в поддержку экс-главы региона.

Источник: «Медиазона»

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