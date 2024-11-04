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Мир

Ученые хотят спасти таящий «ледник Судного дня»

2 минуты чтения 04.11.2024

Из-за исследований, связанных с ускоренным таянием ледника Туэйтса, или «ледника Судного дня», ученые все чаще ведут разговоры о применении ледниковой геоинженерии и предлагают разработку прикрепленного к морскому дну занавеса, который частично приостановит таяние ледника хотя бы на время. Об этом сообщает научный журнал Phys.org.

В конце мая вышло исследование, посвященное ускоренному таянию «ледника Судного дня». Тогда ученым при помощи рентгеновских снимков удалось выяснить, что теплая морская вода разъедает ледник снизу, у основания, приближая таким образом «катастрофический подъем уровня мирового океана». Как сообщает журнал, из-за этого ученые начали обращаться к неконвенциональным и непопулярным идеям, вроде создания подводного занавеса, чтобы остановить таяние ледника. 

Группа гляциологов, связанных с Инициативой по проектированию климатических систем при Чикагском университете, в июле 2024 года выпустила отчет, в котором призывала уделять больше внимание изучению возможностей геоинженерии для ледников из-за угрозы их быстрого таяния. Один из соавторов исследования, профессор в Арктическом центре Лапландского университета Джон Мур заявил, что разрабатывать занавес необходимо как можно скорее, так как «пройдет 15–30 лет, прежде чем найдется другой способ помешать [таянию ледника]». 

Мнения о том, что ледниковая геоинженерия будет «невероятно полезным» способом помешать таянию «Ледника Судного дня», придерживается и климатический экономист из Колумбийской школы климата Гернот Вагнер. 

«Ледниковая геоинженерия представляется единственным способом более или менее гарантирующим, что мы преодолеем некоторые переломные моменты [связанные с таянием льда] у Антарктического ледяного щита и арктического льда [в целом]», — заявил Вагнер. 

Многие гляциологи и климатические ученые не согласны с этим подходом, так как геоинженерия может сильно помешать снижению углеродных выбросов в атмосферу, которые и способствуют таянию льдов в Арктике и Антарктиде, так как подобные меры «начнуть воспринимать как панацею». Вагнер тоже в этом уверен, но считает, что «геоинженерия не решение, а всего лишь обезболивающее», которое способно дать время, чтобы по-настоящему решить климатические проблемы.

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