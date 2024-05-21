«Ледник Судного дня» начал таять быстрее ожидаемого



Ученые с помощью рентгена изучили ледник Туэйтса, также известный как «ледник Судного дня», и выяснили, что он тает быстрее, чем ожидалось. Всему виной морская вода, которая течет под ним: она теплая и в ней содержится соль, разъедающая ледник снизу. Если этот ледник растает, то уровень мирового океана катастрофически поднимется, сообщает CNN.

Ледник Туэйтса — это очень большой ледник: он простирается на 120 километров вдоль побережья, а по размерам сопоставим с Великобританией или со штатом Флорида в США. Ученые считают его нестабильным и уязвимым: дно, на котором он стоит, расположено под наклоном, из-за чего воде проще его разъедать.

Рентгеновский анализ спутниковых снимков позволил гляциологам (ученые, занимающиеся изучением ледников) зафиксировать, что ледник уже теряет сцепление со своим дном.

По подсчетам ученых, именно из-за этого ледника уже сейчас в значительной степени поднимается уровень океана. Если он все-таки растает, то только от него уровень воды в мире поднимется на 65 сантиметров. Но так как ледник Туэйтса — это еще и естественная плотина западной Антарктиды, его разрушение на самом деле приведет к повышению уровня воды на 3 метра. Это, в свою очередь, станет катастрофой для островных и прибрежных населенных пунктов по всему миру.

В 2021 году ученые, сотрудничающие в рамках международной программы, изучающей ледник, уточняли, что плавающая часть ледника может растаять в течение следующих 10 лет, но новое исследование показывает, что это может случиться быстрее. Однако по прогнозам ученых «Судный день», то есть день, когда ледник полностью растает, настанет только через 200–1000 лет.

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