Очистка отходов от токсичных веществ повышает уровень их содержания

Процесс очистки отходов на свалках от токсичных веществ повышает уровень их содержания. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование, в котором изучался свалочный фильтрат — жидкость, которая образуется при гниении мусора на свалке.

Используя собранные для Агентства по охране окружающей среды данные о фильтрате на 17 свалках в Великобритании, доктор Дэвид Мегсон из Городского университета Манчестера обратил внимание на то, что очистные установки не удаляют токсичные и плохо разлагающиеся кислоты, относящиеся к группе ПФАС, а повышают их концентрацию.

«Это, вероятно, происходит из-за реакций, в которые вступает ПФАС в сложной химической смеси, [которой является свалочный фильтрат], — сказал Мегсон.

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ПФАС — это группа из примерно 15 тысяч химических веществ, используемых в товарах, таких как антипригарные сковороды и водоотталкивающая одежда. Они плохо разлагаются в природе, а некоторые из них, например, ПФОК и ПФОС могут негативно влиять на здоровье человека.

Отмечается, что на свалках находится огромное количество ПФАС. Согласно исследованию, сооружения, предназначенные для очистки жидких отходов, могут повышать уровень токсичных веществ в некоторых случаях на 1335%.

«Мониторинг рассматривает только несколько конкретных ПФАС, так что мы видим лишь крошечный снимок того, что на самом деле там находится и какое влияние это может оказать», — сказал Мегсон.

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Соавтор исследования Пиппа Нилл в свою очередь подчеркнула, что «сотням свалок по закону разрешено сбрасывать очищенный фильтрат в окружающую среду». По ее словам, теперь существует «настоятельная необходимость» в проведении дополнительных исследований, чтобы ПФАС можно было утилизировать должным образом. Исследователи не знают, данные с каких именно мусорных полигонов были им предоставлены, поэтому не могут оценить конкретный урон окружающей среде.

Советник Международной сети по ликвидации загрязнителей Сара Броше считает, что ПФАС необходимо как можно скорее «запретить на глобальном уровне». Она отметила, что «производители знают о токсичности», но тем не менее, «продолжают отравлять окружающую среду и наши тела».